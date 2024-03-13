夏立言訪中綠籲傳達台灣主體民意 藍：不勞指指點點

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（中央社記者王揚宇、王承中台北13日電）國民黨副主席夏立言將再赴中國訪問，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，夏立言總在很關鍵跟敏感的時刻出訪中國，但黨團尊重他，也呼籲夏立言傳達正確訊息、傳達台灣主體民意的聲音。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷受訪表示，民進黨是站著說話不腰疼，民進黨是執政黨，現在兩岸關係緊張是誰造成的。民進黨不負起責任，好好跟對岸做對等的有效溝通，反而持續抹紅在野黨，民眾不會接受這樣廉價的抹紅手法。

洪孟楷指出，夏立言訪問的行程都是公開且可受公評，不勞執政黨來指指點點，要求執政黨必須負起兩岸和平溝通的責任。

繼2月訪問中國後，夏立言今天表示，下午將與國民黨大陸事務部人員搭機飛往重慶，總計7天時間，預計造訪重慶、成都、濟南、青島等城市探視台商，向台商拜年並表達感謝。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會，媒體詢問夏立言將再赴中國訪問等議題，吳思瑤表示，黨團過去多次提到，夏立言總在很關鍵跟敏感的時刻出訪中國，每次的理由也都一樣，都是探視台商，黨團尊重他。

吳思瑤表示，夏立言上次前往中國也說要看台商，但當時針對金廈海域意外事件，民進黨提醒夏立言要傳達正確的訊息、支持台灣政府執法，也要捍衛台灣的司法偵辦權。

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吳思瑤說，看來夏立言沒有做正確的傳達，反而看到他傷害台灣人民情感的主張，因為夏立言在中國說出要監督台灣政府的話，這到底是站在哪一邊。

吳思瑤指出，夏立言再次赴中，是否跟最近國民黨提出爭議法案，包括陸配縮短入籍年限或國民黨立委主張要在中國能夠行使投票權，進行不在籍投票的法案等，有何溝通必要，黨團不清楚，但要再次呼籲夏立言，請他傳達正確訊息、傳達台灣主體民意的聲音，民進黨團會不厭其煩提醒夏立言。（編輯：蘇龍麒）1130313