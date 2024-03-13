莫言陷舉報風波後首度亮相 官媒報導央視專訪

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（中央社台北13日電）日前身陷舉報風波的諾貝爾文學獎得主、中國作家莫言，11日在北京與英國籍諾貝爾文學獎得主古納共同出席對談。不但是他在風波後首度公開亮相，且有不少中國官媒報導，央視更對莫言進行專訪。

綜合中新社、北京日報等媒體報導，莫言與古納（Abdulrazak Gurnah）11日共同出席在北京師範大學舉行，名為「文學的故鄉與他鄉」的對談會。這場對談會由北京師範大學文學院、北京師範大學國際寫作中心與上海譯文出版社共同舉辦。

觀察中國媒體反應，莫言出席的這場文學對談，至少包括中新社、北京日報、南方網，以及中國作協旗下的「中國作家網」等媒體都作顯著報導，並形容這場對談是一場「精神盛宴」。

同時，中國作家協會書記處書記邱華棟在微信朋友圈貼文指出，11日下午莫言與古納對話「文學的故鄉與他鄉」，並接受央視專訪，諾貝爾獎作家之間「深度切磋」。此外，鳳凰網等媒體也刊出了莫言接受央視專訪的照片。

至於莫言本人，在這場對談中多數時間面帶微笑、聲音洪亮，語言動作也輕鬆自然，且精神尚佳，似乎並未受到舉報風波影響。

星島日報引述分析指出，莫言公開亮相，加上中國官媒高調報道，顯示了中國官方對這場舉報風波的態度。

立場屬於毛左、在新浪微博有20多萬粉絲的粉紅型網紅「說真話的毛星火」，2月間以莫言在作品中「侮辱革命先烈」為由，激烈攻擊莫言，更在2月22日向北京法院具狀提告莫言，不但使莫言陷入舉報風波，也引起中國內外強烈議論。（編輯：邱國強/吳柏緯）1130313