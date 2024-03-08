愛國主義變生意 浙江宣傳籲平台進行管制

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（中央社台北8日電）近期中國網友以「愛國主義」名義對莫言、農夫山泉、中國清華大學進行檢討。如今該現象有望抑止，中共浙江省委宣傳部微信公眾號刊文，呼籲平台應追究「把愛國當生意」的網友責任。

中國知名作家「六神磊磊」近日發文，以除三害諷刺中國的清華大學、莫言、農夫山泉創辦人鍾睒睒，近期遭網路圍剿的現象。

文章指出，因清華大學不在美國實體制裁中國大學的名單上，被網友懷疑有問題；首位中國籍諾貝爾文學獎得主莫言，也被網友提告，理由是其小說敘述抹黑抗日歷史；農夫山泉創辦人鍾睒睒也因曾是娃哈哈集團的代理商，後成立企業成為競爭對手，被批評「忘恩負義」。

作者表示，網友揪出這「三害」，實則打壓中國最高學府、中國諾貝爾作家、中國企業，可能會讓美國暗自高興。這類以愛國主義審視他人行為的行徑，已經開始引起中國官方注意。

中共浙江省委宣傳部官方微信公眾號「浙江宣傳」於5日刊登「愛國豈能這樣消費」一文，指責在網路上有一群人，專門拿愛國主義當賣點，對持不同意見之人貼上「你不是中國人」、「你不愛國」等標籤，意圖道德綁架，從而賺取流量。

該文章詳列「愛國流量」的生意手法，包括對他人的正常行為惡意聯想或過度政治化解讀的「碰瓷式惡意舉報」；透過陰謀論扭曲事實，編造謠言煽動網民情緒的「煽動式反智謠言」；以及職業寫手打造的愛國故事。

文章批評這類行為，把愛國主義當成生意。並直指這些愛國生意，霸佔愛國的定義權，使得專家、企業如履薄冰，導致寒蟬效應。

文章也警告，這類做愛國生意的網路大V（網紅），總有一天會搬起石頭砸自己的腳，也呼籲平台方應追究責任，不能讓此現象侵蝕網絡輿論生態。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1130308