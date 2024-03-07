農夫山泉因宗慶後逝世陷入風暴 綠茶包裝被指媚日

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（中央社台北7日電）中國飲料業龍頭娃哈哈集團創辦人宗慶後逝世後，另一家飲料大廠農夫山泉陷入一連串輿論風暴，導致股價連日下跌，甚至旗下綠茶包裝圖案都被指有「日本元素」。農夫山泉今天回應，圖案來自中國寺廟的建築形象。

農夫山泉被中國部分「愛國網民」指稱有「日本元素」，引發輿論風波的產品，是其新近推出、名為「東方樹葉原味茶」的綠茶。原因是包裝上的寺廟建築圖案，被認為是日本寺廟甚至神社，進而衍生出「不愛國」、「媚日」的指責，甚至被發起抵制。

中新社旗下「中新經緯」報導，農夫山泉7日回應稱，包裝上的建築圖案，是根據中國寺廟建築形象所做的藝術創作。

農夫山泉還表示，這款綠茶包裝上註明，「公元1267年，日僧南浦紹明於徑山寺修佛習茶，攜蒸青綠茶東渡，日本抹茶由此發源」。同時，在多篇文獻中均有描述論證，所述內容來源真實、出處明確，旨在展示中國茶及茶文化對世界的影響，「展示了民族自信」。

綠茶包裝被指為「媚日」，只是農夫山泉近來陷入輿論風暴的一環，風暴的根源則是農夫山泉創辦人鍾睒睒與宗慶後生前的事業關係，在宗慶後2月25日逝世後被廣為討論所引發。

中國網路出現的文章及短片稱，位居中國首富的鍾睒睒在年輕創業階段曾擔任娃哈哈的代理商，受到宗慶後的提攜，且第一筆創業收入來自娃哈哈。但鍾睒睒創立農夫山泉後，卻與宗慶後成為競爭對手，因此被指為「忘恩負義」，遭到不少批評。而鍾睒睒的兒子鍾墅子入籍美國一事，又接著遭到部分中國網友指責。

面對一連串風暴，鍾睒睒3日公開發表題為「我與宗老二三事」的文章，說明自己與宗慶後的關係，稱「宗老一直是我尊敬的企業家。他與我亦師亦友，當然，也互為競爭對手」。

鍾睒睒並稱，布匹生意才是他創業所得的第一桶金，而非網路上說的「第一筆創業收入來自娃哈哈」，承認農夫山泉和娃哈哈互有訴訟，但握手言和。

上述一連串輿論風暴，連帶導致農夫山泉3月以來在香港股價連跌數日。截至今天收盤，累計下跌5.74%，市值縮水逾港幣300億元（約新台幣1209億元）。（編輯：邱國強/楊昇儒）1130307