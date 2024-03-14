鍾睒睒談喪母：被莫名網暴累及母親 萬分悲痛

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（中央社台北14日電）身陷輿論風暴的中國飲料大廠農夫山泉創辦人鍾睒睒日前喪母，今天舉行告別式。鍾睒睒昨天在微信朋友圈直指，母親原本身體健康，但「因為我被莫名網暴，累及母親，為我所憂」而去世，萬分悲痛。

綜合中國媒體報導，鍾睒睒13日透過自己暱稱「老山1201」的微信帳號，在微信朋友圈貼文，表達上述心情；貼文中還附上他的母親郭瑾生前手捧鮮花的照片，並指照片攝於3月8日上午。但郭瑾已於11日下午逝世，享耆壽95歲。

鍾睒睒在貼文中表示，「這是我母親生前最後一張照片，攝於5天前的3月8日上午。母親健康，笑容可掬，心情愉快，沒有基礎（慢性）疾病」。

他接著表示，「因為我被莫名網暴，累及母親，為我所憂，於3月11日下午去世，萬分悲痛。感謝大家的關心，不作一一回覆！泣告。鍾睒睒，3.13」。

錢江晚報13日刊登鍾家的訃告提到，郭瑾是在11日下午5時30分逝世，訃告中列名的家屬為「子：鍾睒睒；攜孫：鍾墅子；女：鍾璇璇、鍾曉曉」，告別式14日上午在杭州市殯儀館舉行。

鍾睒睒陷入輿論風暴，起源於另一家中國飲料大廠娃哈哈創辦人宗慶後2月25日逝世。當時有部分中國網友對鍾睒睒未出席宗慶後的告別式表示質疑，進而揭露鍾睒睒與宗慶後早年的事業關係，並指鍾睒睒在年輕創業階段曾擔任娃哈哈代理商，受到宗慶後的提攜，且第一筆創業收入即來自娃哈哈。

這些網友指控，鍾睒睒創立農夫山泉後，卻與宗慶後成為競爭對手，甚至互相提告，鍾睒睒有「忘恩負義」之嫌。之後，又有網友接著指控鍾睒睒的兒子鍾墅子已入籍美國，「買農夫山泉，就是在跟美國人買水喝」。

更有甚者，農夫山泉出品綠茶「東方樹葉原味茶」，包裝上的寺廟建築圖案，被中國網友指為是日本寺廟甚至神社，進而衍生出「不愛國」、「媚日」的指責，引發抵制潮。

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其後，農夫山泉不但在中國銷售量暴跌，更連帶造成其港股股價下跌，市值蒸發逾港幣300億元（約新台幣1210億元）。迄今，部分中國民眾的抵制行動並未停歇，農夫山泉仍未能走出這場輿論風暴。

面對質疑，鍾睒睒3月3日發表「我與宗老二三事」文章說，自己的第一桶金並非來自娃哈哈，也從未在娃哈哈領薪；農夫山泉與娃哈哈雖曾有訴訟，但最終握手言和。而他「對宗老（宗慶後）企業家精神的尊敬，卻從沒有動搖過」。（編輯：邱國強/楊昇儒）1130314