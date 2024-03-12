農夫山泉遭中國網友出征銷量微跌 娃哈哈大賣

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（中央社台北12日電）中國媒體第一財經報導，近日中國包裝水大廠農夫山泉因一系列爭議事件，遭部分店家下架，銷量有所下跌。相反，對手娃哈哈線上銷量大增，部分產品甚至因賣斷貨而要暫時下架。

近日中國最大包裝水農夫山泉在網路上引發一系列爭議。農夫山泉創辦人鍾睒睒因年輕時曾受到娃哈哈創辦人宗慶後的提攜，之後卻成為娃哈哈的競爭對手，遭中國網友詬病「忘恩負義」。

輿論延燒到鍾睒睒的兒子鍾墅子入籍美國，以及農夫山泉旗下產品「東方樹葉」品名與包裝被網友指「媚日」，遭中國網友愛國出征。

報導指出，農夫山泉自2月28日以來股價已下跌6%，市值蒸發港幣300億（約新台幣1200億）。

相反，農夫山泉的對手娃哈哈則受益於創辦人宗慶後去世，正面形象引人懷念，近期產品銷量大增，純淨水在線上賣到斷貨要暫時下架，熱賣產品AD鈣奶訂購至少要25天才會出貨。

近日中國甚至有部分7-Eleven便利店貼公告下架農夫山泉。對此總部回應是店員個人行為。

第一財經記者走訪中國較大型的超市、便利商店如沃爾瑪、羅森和全家，都沒有農夫山泉下架的措施。

整體而言，近期娃哈哈明星產品銷量有所上升，農夫山泉生意受到些微影響，但變化不算特別明顯，仍保持在穩定的水準。

但廣東省食品安全保障促進會副會長朱丹蓬認為，此次輿論風波對社會產生的影響不小，對農夫山泉的市佔率、銷售、利潤等皆會帶來影響，尤其是在團購、經銷渠道，可能要等到7、8月份旺季才會逐步恢復。

2023年包裝水農夫山泉位列第1，娃哈哈則是第4，今年市場格局是否改變值得注意。（編輯：廖文綺/陳鎧妤）1130312