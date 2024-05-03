鍾睒睒又遭中國網友出征 赴日考察被稱「拜謁」

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（中央社台北3日電）農夫山泉今年陷入一連串輿論風暴，中共網信辦曾出手整治攻擊企業的網路輿論。但近日又傳出，農夫山泉創辦人鍾睒睒赴日考察，被中國網友稱為「拜謁」日本，農夫山泉官方號昨日表示，將追究造謠者法律責任。

農夫山泉創辦人鍾睒睒自4月底開啟為期三天行程，從杭州出發，經上海、日本福岡，再到日本第二大茶葉產地、自動化程度日本第一的鹿兒島進行考察。

但這幾天中國大陸網路輿論持續發酵，猜測鍾睒睒此行是去「拜謁」日本，並傳出他將移民日本退休養老、回日本祭祖、回日本「領任務」等各種揣測。

昨日農夫山泉在百度官方號發文回應，稱原不想發聲，但沉默可能會使謠言愈烈愈多，嚴正警告造謠者刪除言論，並表示「將堅決拿起法律武器追究造謠者的責任。」該篇文章最後還附上鍾睒睒手機中含有拍攝時間的照片，以佐證此行目的。

據上觀新聞引述農夫山泉官方微博指出，中國綠茶占全球出口量的3/4。但2022年1公斤日本茶葉的國際市場均價為27美元（約新台幣873元），而中國茶葉均價為一公斤5.5美元，價格只有日本茶葉的1/5，價格差距不合理，農夫山泉此行考察就是為了探索提升中國茶產業國際競爭力的方法。

但其實這已經不是鍾睒睒第一次陷入網路輿論攻擊。今年2月25日另一飲料公司「娃哈哈」創辦人宗慶後過世，農夫山泉與娃哈哈的商業往事成為網友熱議話題。宗慶後「民族企業家」的形象深植人心，農夫山泉創辦人鍾睒睒則被描繪成「忘恩負義」。

另外，農夫山泉過去出品綠茶「東方樹葉原味茶」，包裝上的寺廟建築圖案，被認為是日本寺廟甚至神社，也被中國部分「愛國網民」指稱有「日本元素」，發起抵制。

農夫山泉陷入網路輿論攻擊之際，今年3月中共中央網信辦曾表示，將重點整治蓄意造謠抹黑企業、企業家的不實訊息。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1130503