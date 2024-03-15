農夫山泉陷輿論風暴之際 網信辦將整治抹黑企業家

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（中央社記者張淑伶上海15日電）中國飲料大廠農夫山泉陷入網路輿論攻擊之際，中共中央網信辦今天表示，對於蓄意造謠抹黑企業、企業家的不實訊息，將重點整治。

根據微信公眾號「網信中國」，中央網信辦2024年將重點展開10項整治任務。其中包括「清朗·優化營商網絡環境—整治涉企侵權信息亂象」專項行動。重點整治散布傳播涉企虛假不實訊息，蓄意造謠抹黑企業、企業家，以「輿論監督」名義對企業進行敲詐勒索等問題。

中央網信辦將督促網站平台加強涉企訊息審核管理，依法處置問題突出、情節嚴重的網站平台和帳號。

去年3月，網信辦曾發布「清朗．優化營商網絡環境保護企業合法權益」專項行動，整治針對民企和民營企業家的各類虛假不實訊息。當時這項行動可視作官方對民企示好的整體政策之一，如今的背景又有所變化。

今年2月底開始，知名飲料品牌農夫山泉就受到輿論攻擊，進而影響股價。起因是另一飲料公司「娃哈哈」的創辦人宗慶後2月25日過世後，農夫山泉與娃哈哈的商業往事就成為網友熱議話題。宗慶後「民族企業家」的形象深植人心，農夫山泉創辦人鍾睒睒則被描繪成「忘恩負義」。

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儘管鍾睒睒撰文表達對宗慶後的敬重，並試圖澄清外界的質疑，但輿論風暴仍持續。甚至有網友假「愛國」之名，批評鍾睒睒的兒子鍾墅子入籍美國，並指責農夫山泉的綠茶產品包裝設計「媚日」。

澎湃新聞13日報導指出，農夫山泉的經銷商表示，近期一系列事件對公司產品銷量確實有影響。網路上一些自媒體則表示，圍剿農夫山泉的網路戾氣正在抵消優化營商環境的努力。（編輯：唐佩君）1130315