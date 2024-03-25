胡潤全球富豪榜 農夫山泉鍾睒睒蟬聯中國首富

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（中央社台北25日電）胡潤研究院今天公布「2024胡潤全球富豪榜」，中國飲料大廠農夫山泉董事長鍾睒睒以人民幣4500億元連續第4年成為中國首富，但財富較去年減9%。全球達10億美元財富的企業家中，中國共814人，比上年少了155人。

此前因另一飲料品牌娃哈哈創辦人宗慶後去世而陷入輿論風暴的鍾睒睒，在今年胡潤全球富豪榜全球排名第21位，較去年下降6位，但仍連續第4年成為中國首富。

澎湃新聞報導，鐘睒睒旗下的香港上市公司農夫山泉去年上半年業績突出，銷售收入及利潤分別年增14%和16%；旗下另一家A股上市公司萬泰生物過去一年業績有所下降，股價年跌近30%。

44歲的拼多多創辦人黃崢以3850億元的財富，首次排名中國富豪第二位，財富比去年增長71%，是中國財富增長最多的企業家。他在全球富豪排名第24位，上升15位。

拼多多2023年第3季財報顯示，總收入年增逾90%，遠超市場預期；另外海外業務Temu和快團團業務發展勢頭良好。2023年11月拼多多的市值曾一度超過電商巨頭阿里巴巴。

53歲的騰訊主席馬化騰以2500億元的財富位列中國富豪第3位，他的財富比2023年下降10%，全球排名第36位，下降5位。騰訊於2023年第3季營收1500多億元，年增10%，淨利潤360多億元，下降9%，其中國際市場遊戲收入130多億元，增長14%。

中國富豪榜排第4至6位的依次為財富2450億元的字節跳動張一鳴、財富2100億元的網易丁磊，美的何享健家族及香港富豪李嘉誠及李澤鉅父子同樣位列第6，財富都是2000億元，李嘉誠父子的財富下降了10%。

報導指出，憑著人工智慧的發現，今年財富漲幅最大的中國企業家包括遊戲公司米哈遊創辦人蔡浩宇，財富增長210%至670億元，半導體公司寒武紀的陳天石，財富增長120%至160億元。

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相比人工智慧，中國的新能源和房地產企業家過去一年財富縮水不少，萬達的王健林家族財富縮水72%，至300億元，旗下萬達商管大部分股份已被凍結；碧桂園的楊惠妍家族財富縮水60%，至440億元；京東的劉強東、章澤天夫婦財富減才了500億元，至495億元。

報導並指出，全球增加了167位身家10億美元的企業家，其中中國企業家人數最多，但減少了155人，為814人。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1130325