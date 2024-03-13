輿論風暴尚未脫離 農夫山泉董事長鍾睒睒喪母

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（中央社台北13日電）中國媒體報導，近來陷入輿論風暴的飲料大廠農夫山泉董事長鍾睒睒的母親郭瑾，已於11日下午逝世，享耆壽95歲，家屬將於明天上午在杭州市殯儀館舉行告別式。

錢江晚報今天刊登的訃告指出，郭瑾是在11日下午5時30分逝世。而訃告中列名的家屬為「子：鍾睒睒；攜孫：鍾墅子；女：鍾璇璇、鍾曉曉」。

根據訃告，郭瑾1929年5月生，浙江東陽人。曾在浙江紹興軍管處秘書處、蕭山縣委長河區、蕭山縣婦聯等地工作，1952年5月調往浙江省婦聯工作，持續從事婦幼相關工作，直到1980年10月退休。

訃告提到，郭瑾的告別儀式將於14日上午10時30分，在杭州市殯儀館流芳廳舉行。

鍾睒睒陷入輿論風暴，起源於另一家中國飲料大廠娃哈哈創辦人宗慶後2月25日逝世。當時有部分中國網友對鍾睒睒未出席宗慶後的告別式表示質疑，進而揭露鍾睒睒與宗慶後早年的事業關係，並指鍾睒睒在年輕創業階段曾擔任娃哈哈代理商，受到宗慶後的提攜，且第一筆創業收入即來自娃哈哈。

這些網友指控，鍾睒睒創立農夫山泉後，卻與宗慶後成為競爭對手，甚至互相提告，鍾睒睒有「忘恩負義」之嫌。之後，又有網友接著指控鍾睒睒的兒子鍾墅子已入籍美國，「買農夫山泉，就是在跟美國人買水喝」。

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更有甚者，農夫山泉出品綠茶「東方樹葉原味茶」，包裝上的寺廟建築圖案，被中國網友指為是日本寺廟甚至神社，進而衍生出「不愛國」、「媚日」的指責，引發抵制潮。

其後，農夫山泉不但在中國銷售量暴跌，更連帶造成其港股股價下跌，市值蒸發逾港幣300億元（約新台幣1210億元）。迄今，部分中國民眾的抵制行動並未停歇，農夫山泉仍未能走出這場輿論風暴。（編輯：邱國強/楊昇儒）1130313