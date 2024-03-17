中植集團爆雷 北京警方對嫌疑人採刑事強制措施

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（中央社台北17日電）北京警方去年對爆雷的中國中植集團所屬財富公司涉嫌違法犯罪立案偵查，並逮捕已故創辦人解直錕的親屬。北京警方16日通報，已對該公司高管等主要涉案犯罪嫌疑人採刑事強制措施。

北京朝陽公安16日在其官方微信通報，此前北京市公安局朝陽分局依法對「中植系」所屬財富公司涉嫌違法犯罪立案偵查，目前已對公司高管等主要涉案犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施，案件偵辦和追贓挽損工作正全力進行中。

通報指出，為查清案件事實、依法打擊犯罪、挽回群眾損失，請尚未報案的投資人，按照官方去年公布的報案方式，履行報案程序，通過法律途徑維護自身權益。

通報又指，請涉案公司其他相關人員，主動配合警方調查取證，積極退繳違法所得，對主動退繳、認罪悔罪的，可依法從輕或減輕處罰。

中國中植集團2023年正式爆雷，向投資人發致歉信承認嚴重資不抵債，整體債務至少人民幣2200億元（約新台幣9800億元）。

陸媒去年報導，中植集團總部位於北京，控股10家上市公司，控股或參股6家持牌金融機構，控股或參股5家資產管理公司，控股或參股4家財富管理公司。

創辦人解直錕在2021年過世後，中植集團被揭出現流動性危機，導火線是逆勢加大投資房地產失利。

中植承認爆雷後，北京警方隨即著手偵辦「中植系」所屬財富公司涉嫌違法犯罪，並逮捕解直錕的親屬解某某。

今年1月中植集團因資產不足以清償全部債務，向法院申請破產清算，獲北京法院受理。中植集體爆雷進一步打擊陷入低迷的中國房地產市場及金融市場。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1130317