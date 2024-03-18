中國外交部新任發言人林劍 曾在新疆任職

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（中央社台北18日電）中國外交部今天舉行的例行記者會，由新任發言人林劍主持，成為中國外交部第34任發言人，也是現任4名發言人之一。資料顯示，林劍先前擔任新疆生產建設兵團外事辦公室黨組書記、主任。

綜合澎湃新聞等陸媒報導，中國外交部網站15日顯示，新增林劍為外交部新聞司副司長。目前中國外交部新聞司司長由部長助理華春瑩兼任，副司長為汪文斌、毛寧、胡鍵、蔣小燕、林劍。

在今天中國外交部例行記者會上，林劍以發言人的身份正式與中外媒體記者見面，並主持記者會。目前華春瑩、汪文斌、毛寧及林劍都是外交部發言人。

據公開資料顯示，林劍1995年從武漢外國語學校畢業，保送到北京外國語大學英語系，畢業後被外交部選派到丹麥留學，後被派往駐丹麥大使館政治處。

之後他擔任過駐波蘭使館政務參讚、外交部歐洲司參讚，於外交部履新前他擔任新疆生產建設兵團外事辦公室黨組書記、主任。

對於自己的崗位多次變動，林劍曾表示：「在外交部，鼓勵做複合型人才，各種工作都要經歷一下」。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1130318