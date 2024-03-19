中共軍委宣示「打擊虛假作戰能力」 成敏感詞

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（中央社台北19日電）中共中央軍委副主席何衛東9日才宣示要「打擊虛假作戰能力」，如今該詞彙似乎變成敏感詞，在微博與各大官媒上消失。學者分析恐是因該詞彙透露解放軍訓練造假、吹捧自製武器實力，以及貪腐積重難返。

美國之音（VOA）報導，何衛東3月9日出席中國全國人大軍方代表團會議時，宣示要打擊軍隊內部的「虛假作戰能力」、持續反腐敗並堅決糾治形式主義、官僚主義等。

但該詞彙如今似乎變成敏感詞，在微博、新華社、央視網頁新聞、中國日報、甚至解放軍唯一的新聞門戶中國軍網等資料庫消失，以「何衛東」和「虛假作戰能力」為關鍵字搜尋，都找不到相關報導。

對此，台灣國防安全研究院國家安全研究所所長沈明室研判，「打擊虛假作戰能力」除了指訓練造假，更深層的涵義恐怕是指解放軍過度吹噓自製武器的實力。例如，中共宣傳其同屬第五代戰機之殲20的性能勝過美軍的F-22；以及中國第三艘航空母艦福建號的電磁彈射器性能優於美國的福特號，可能都是自我吹捧。

沈明室說，這些武器外表看起來相似，但作戰能力跟原版或是西方武器系統是有落差的，這也可以是一種虛假作戰力。不過他也指出，即使中共自製武器不見得勝過原版，也不代表它們不能打仗，外界仍不應小覷其戰力。

另外，沈明室指出解放軍更大的問題是貪腐。近期有不少中國軍方將領遭到整肅，尤其是負責監督中國核武庫的火箭軍和裝備採購部門的軍事高官。除了去年10月被免職的前國防部長李尚福，去年12月更有9名解放軍將領被免除全國人大代表的資格。

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包括火箭軍前兩任司令員李玉超、周亞寧，前火箭軍副司令員兼參謀長李傳廣，前火箭軍裝備部長呂宏，及曾任火箭軍副司令、後任中央軍委聯合參謀部副參謀長的張振中。

國家政策研究基金會副研究員揭仲指出，習近平自2015年底推動軍事改革後就不斷禁止各部隊做「虛功」。這次何衛東在人大會議上重申打擊虛假作戰能力，顯示軍隊做虛假報告蒙騙中央軍委的問題仍存，導致裝備與技術開發不如高層預期，甚至可能涉及非法的利益交換，引習近平震怒，也解釋了前陣子火箭軍系統的人事大地震。（編輯：廖文綺/謝怡璇）1130319