中共軍委副主席何衛東：打擊軍隊「虛假作戰能力」

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（中央社台北10日電）南華早報報導，中共中央軍委副主席何衛東9日出席中國全國人大軍方代表團會議時，宣示要打擊軍隊內部的「虛假作戰能力」。中共總書記習近平7日出席軍方代表團會議時，要求共軍發展「新質戰鬥力」。

根據報導，何衛東作出打擊共軍內部「虛假作戰能力」的表態，是來自媒體獲得的會議記錄。而根據中共官媒公開報導，何衛東當天在會中強調軍隊要持續反腐，且要「堅決糾治形式主義、官僚主義」。

報導指出，何衛東雖然沒有明確說明何為「虛假作戰能力」，但應與武器採購涉貪及軍隊訓練作假有關。而前者又以中共火箭軍高層去年遭大規模查處為代表。

根據報導，新加坡南洋理工大學研究員夏爾（James Char）表示，何衛東的談話與共軍最近曝光的多起違反內部採購規定有關，這些將對共軍的軍事硬體品質和在真實戰場上的表現產生影響。

前共軍裝備專家傅前哨表示，何衛東談話的部分內容，似乎是指採購有缺陷的武器可能會影響解放軍的戰力。畢竟武器裝備要達到「技術標準」，作假肯定會對裝備 功能產生影響。

傅前哨指出，「虛假作戰能力」也可以指未達到要求標準的虛假演習。例如解放軍報先前曾報導，有部隊選在日落時進行「夜間演習」。同時，何衛東所指也暗示共軍的訓練問題，應該根據實戰要求進行，不能淪為「作秀」。

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在何衛東宣示打擊「虛假作戰能力」前，習近平7日出席中國全國人大解放軍及武警代表團會議時，提到了「新質戰鬥力」一詞，引起外界注意。但事實上，中共官媒人民日報早在2015年底，就在其「國防知識」專欄提到「新質戰鬥力」概念，並指這是「基於信息系統的體系作戰能力」。

此後，解放軍報也曾於2017年4月19日，發表題為「新質戰鬥力從哪裡來」的報導，指「新質戰鬥力」是「戰鬥力構成要素改變所產生的新生戰鬥力」，引起「殺傷力」內容、方向、規模、功能等改變時，就會產生「新質戰鬥力」。（編輯：邱國強/廖文綺）1130310