8個月賣血16次 山西少年貧血猝死

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（中央社台北20日電）山西一名19歲少年猝死的消息近日在中國網上引發議論，據報導，這名少年去世前8個月內曾連續「賣血」16次，並曾被當地醫院診斷為重度貧血。

綜合濟南時報等陸媒報導，山西省忻州市靜樂縣少年趙偉1月中旬在家中突然死亡，趙偉父親整理兒子遺物時發現的一疊票據顯示，從2023年5月到12月的8個多月內，趙偉被抽血漿次數至少達16次。

另根據一張入院證明，趙偉曾於1月5日到靜樂縣人民醫院就醫，診斷顯示患者全血細胞減少，重度貧血，出現心悸現象，疑似有再生障礙性貧血。

趙偉手機之前的聊天訊息則透露，他被人數次送往「忻州血漿站」變賣血漿，單次可獲得人民幣260至300元左右的報酬；兩次抽採血漿最短間隔僅有12天，並曾在一個月內被3次採集血漿。

趙偉父親發現，趙偉是透過中間人接觸到血漿站，平均每個月抽2次血漿，對方還提供「車接車送」服務。

趙父表示，「這個血漿站屬於『拉人頭』宣傳，拉一個給100元」，「他們通過這種方式誘騙這些剛入社會的孩子頻繁『賣血』，導致我兒子長時間高頻率抽血，造成血液再生功能疾病最後導致死亡，必須為此負責」。

公開資料顯示，「忻州血漿站」全稱「忻州天壇生物單採血漿有限公司」，成立於2007年1月。

報導並提到，忻州市靜樂縣在2020年2月27日剛摘下「貧困縣」的帽子。

對於這起少年賣血猝死事件，忻州市忻府區衛健委18日回應稱正在調查處理中，中國網友則議論紛紛「簡直是機構和規定一起在草菅人命」、「人血如此廉價如同他們的人性一般寡淡」。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1130320