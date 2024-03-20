甘肅天水麻辣燙爆紅 少不了中國官方推力

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（中央社記者呂佳蓉北京20日電）近日來，甘肅「天水麻辣燙」在中國爆紅，食客們對唇齒間留下的香而不辣、而非麻得發辣的滋味留下深刻印象，成為天水麻辣燙的獨特風味。為此，當地正力圖將這一滋味綿延到全中國，背後也少不了中國官方的推力。

食客們形容，紅通通的一盤天水麻辣燙裡，各種成串的食物沾滿了來自天水甘谷的雙椒（辣椒與花椒），讓他們興致高昂，奠定了聲名大噪的基礎。

疫情後，中國旅遊與消費市場出現了「現象級消費」。它們有幾個相似的特徵，要庶民消費得起且熱鬧非凡；要好「打卡」帶流量傳播；並且得以政府「看得見的手」支持。

從山東淄博燒烤、哈爾濱冰雪旅遊，到現在正熱鬧的甘肅天水麻辣燙，都有著相同的發展路徑。

「天水麻辣燙」是因一部影音短片在社群媒體上走紅，成為現在文旅市場的聚焦。此後，一批批的遊客從今年3月紛紛前往甘肅天水，讓這一原本沒沒無聞的地方爆紅。3月份以來，每天約有4萬名遊客，在上週末的3月17日單日遊客達到7萬人。

遊客願意排5個小時的隊伍，吃一碗庶民小吃。他們隨心所欲的夾蔬菜、寬粉或肉食，撒上來自天水市轄下甘谷縣的辣椒，讓它擁有香而不辣的風味，與其他省份的麻辣燙截然不同，且可一口接一口，而一整盤不過約人民幣20至30元（約新台幣88至132元）。

當地政府抓住這一波旅遊消費機遇，包含開設交通專線，舉辦麻辣燙「吃貨節」，贈送景區門票。中國官媒大力介紹這一「現象」，從麻辣燙到甘谷與天水的歷史文化無所不報。

這一現象也紅到北京。在北京，甘肅駐京辦的飛天大廈餐廳，也抓起潮流開始賣起天水麻辣燙。

根據記者實地走訪，平日時刻的中午就需要排隊取號，每一桌都會點一盤麻辣燙，甘肅駐京辦的天水麻辣燙要價達88元（約新台幣387元）。而各地駐京辦的特色便是「道地」，食材從當地運送到北京，也因此一盤價格比當地貴上約3倍，但仍吸引許多北京市民慕名嚐鮮。

一名北京市民說，她住在甘肅駐京辦附近，看到網路上天水麻辣燙爆火後就前來嘗鮮。她還未去過甘肅天水旅遊過，但她向記者說，不會因為一碗麻辣燙專程前往天水。

這名女士說，她覺得背後有政府的支持，但走紅現象還有待觀察，可能只是一時的短暫熱潮。

一名甘肅駐京辦商店人員表示，希望透過天水麻辣燙發展整條甘肅文旅與產業鏈，並且現在政府強調要鄉村振興與發展農業。

他說，下週開始，北京的所有機關單位食堂將引進甘谷辣椒，一些機關食堂還將舉辦「甘肅特色美食週」。

這名人員表示，與山東淄博不一樣，西北的運作模式與商業模式是「實實在在」做生意，不會藉由一個風頭做一個3到5個月的生意。

根據京東消費及產業發展研究院發布的「甘肅天水麻辣燙消費觀察」，近2週甘肅天水麻辣燙在京東上的搜索量較上月成長4.8倍，其中「90後」（1990至1999年生）是消費主力。

甘肅天水麻辣燙帶動當地的旅遊與消費景氣，但問題是能夠持續多久？這一從淄博衍生而來的文旅模式，會否讓中國民眾麻痹而不再感到新奇。

另一名前來甘肅駐京辦的女性食客就說，她覺得這一碗麻辣燙「沒有特別驚艷」，「還是喜歡帶湯的那種」。（編輯：邱國強）1130320