庫克現身蘋果中國旗艦店開幕 數千民眾熱情圍觀

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（中央社記者張淑伶上海21日電）蘋果公司（Apple）亞洲規模第一的零售店今晚在上海開幕，執行長庫克到現場開門正式營業。儘管蘋果去年在中國銷量下滑，但「果粉」熱情高漲，目測有數千民眾把店周邊團團圍住。

庫克（Tim Cook）在2023年3月、10月和2024年3月密集到訪中國，輿論認為這代表他對中國市場的重視。

新開幕的蘋果上海靜安零售店規模僅次於紐約的全球蘋果旗艦店，是全球第2大、亞洲規模第一的蘋果零售店。這也是蘋果在大中華區開設的第57家零售店，同時也是上海的第8家Apple Store零售店。

綜合本地媒體報導，從昨天就有「果粉」到即將開幕的新門市外排隊等候。今天早上，這家門市外的廣場就架起了分隔欄杆。晚上7時開幕前，廣場周邊早已擠滿人群，他們絕大多數無法擠入店內，現場動用不少警力維安。

記者隨機詢問，來排隊的民眾都是蘋果產品的愛用者。對於蘋果手機在中國銷量下滑，一名在網路公司工作的年輕人說，華為手機確實勢頭很猛，但他感覺蘋果的用戶都很忠誠，在上海搭地鐵，看到乘客多數也是用蘋果手機。

不少人是為了能見到庫克而來，或是想感受新店開幕的盛況。一名初中生說，他一早和父親從天津坐幾個小時的高鐵到上海，父親也支持他的夢想。另有上海青年說，他曾寫電子郵件給庫克，獲得回信，就算不是本人親回，也夠他「吹一輩子了」。

庫克昨天就現身上海，與包括比亞迪電子在內的中國供應商會面。他強調，對蘋果供應鏈來說，沒有比中國更重要的地方。不過，蘋果重視中國市場的背後，銷量下滑及供應鏈遷出中國仍是繞不開的關注點。

財聯社報導，業內普遍認為，庫克相隔半年再次訪問中國，也跟最近蘋果在中國的銷售表現疲軟有關。

最新財報顯示，蘋果2024年第一財季（2023年第4季）在大中華區的營收為208億美元，年減近13%，遠低於市場預期的235億美元，為2020年初以來最差的第一季表現。

以往，中國Apple Store官方直營店幾乎不會有任何降價促銷活動，今年2月罕見推出限時優惠的折扣來刺激消費。（編輯：楊昇儒）1130321

蘋果公司（Apple）亞洲規模第一的零售店21日晚在上海開幕，能入店的都是排隊多時甚至前一天來排隊的民眾。門市周邊的廣場上架起分隔欄杆，並有多名警力維安。根據官方發布影片，執行長庫克（Tim Cook）親臨現場。中央社記者張淑伶上海攝 113年3月21日

蘋果公司（Apple）亞洲規模第一的零售店21日晚在上海開幕，下午圍觀人潮就逐漸擁擠。門市所在即市區靜安寺對面，原本人潮就多，因此有多名警力維安。中央社記者張淑伶上海攝 113年3月21日