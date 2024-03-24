中國發改委：推動新質生產力 將實施重大科技項目

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（中央社台北24日電）中共總書記習近平提出的「新質生產力」一詞成為中國熱門語彙，中國國家發展改革委主任鄭柵潔今天表示，為加快發展新質生產力，將實施一批重大科技項目，且將提出新版外商投資准入負面清單。

據發改委官網，鄭柵潔出席中國發展高層論壇指出，中國培育和發展新質生產力、推進高品質發展，將給國內外投資者提供無限可能的市場機遇和無比廣闊的發展前景。

他表示，發改委將持續採取務實措施，加快發展新質生產力，包括以科技創新引領產業創新、推進體制機制創新及擴大高水平對外開放。

其中在包括加快創新能力建設方面，他表示將實施一批重大科技項目，強化企業科技創新主體地位，並加快改造提升傳統產業，實施製造業核心競爭力提升行動、技術改造升級工程，推動製造業高端化、智慧化、綠色化發展。

其次還要布局未來產業，開闢量子技術、生命科學等新賽道，開展「人工智慧+」行動等。

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至於在擴大高水平對外開放方面，他提到加強投資經貿合作，穩步擴大制度型開放，深入推進跨境服務貿易和投資高水準開放，「更大力度引進外資」，加快推出2024年版外商投資准入負面清單，繼續支持一批重大外資項目建設，擴大數位產品等市場准入，大力推動數據開發開放和流通使用。

他說，中國開放的決心不會變，發展的步伐不會停；中國不僅努力發展自己，也願與外界攜手共進。（編輯：唐佩君/周慧盈）1130324