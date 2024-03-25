智庫：中國缺乏通膨基礎 通縮風險危及投資消費

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（中央社記者李雅雯台北25日電）中國智庫表示，目前中國不存在通貨膨脹基礎，通貨緊縮風險則已影響投資、消費正常經濟循環，建議貨幣政策必須擺脫防通膨、防房地產泡沫等過去式舊觀念，轉向全面寬鬆。

第一財經今天刊載萬博新經濟研究院長滕泰、萬博新經濟研究院副院長張海冰所撰評論。滕泰、張海冰認為，中國貨幣政策存有防通膨、防房地產泡沫、恐懼股市上漲、防匯率貶值、不敢提貨幣寬鬆等過去式舊觀念，影響了政策前進。

滕泰、張海冰提到，中國經濟背景不同於過往，現有物價低迷、房價下跌、股市信心不足、出口下滑、就業壓力大等情形，必須實施全面寬鬆貨幣政策，才能使經濟擺脫房地產、股市低迷等不利局面，緩解通縮風險、就業和經濟成長壓力。

「通縮比通脹更可怕」，滕泰、張海冰示警，目前中國不存在通膨基礎，相反地，通縮風險已經影響投資、消費正常經濟循環，去年10月至今年1月，消費者物價指數（CPI）成長率連續4個月負成長，物價持續低迷。

他們強調，通縮形成的收縮預期將導致消費與投資緊縮，使得經濟走向衰退，通縮比通膨更難治理；通縮與房地產、股市下跌疊加，有可能引發資產負債表衰退，倘若拒絕全面寬鬆的貨幣政策，恐錯失應對通縮風險最佳時機。

滕泰、張海冰指出，今年中國政府工作報告將CPI漲幅設定於3%左右，物價溫和上漲有利於消費復甦、企業銷售，政府對於防通縮所釋出的訊息非常的明確；寬鬆貨幣政策也有利於房地產市場平穩，可化解潛在系統性風險。

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他們建議，寬鬆貨幣政策可參考美國、日本經驗，使中國股市回到與經濟成長成果吻合的估值，持續增加居民財產性收入、改善居民收入預期、提振消費者信心；也可改變企業融資條件促進企業增加投資。

他們強調，從全球貿易基本面看，在保持人民幣匯率基本穩定前提下，容忍適度貶值有助於提升中國商品價格競爭力；透過寬鬆、降息，使各行各業獲得充沛貨幣供給，才能使經濟體「氣血充盈」。擺脫過去式舊觀念，才能推動經濟早日走出通縮風險。（編輯：曹宇帆）1130325