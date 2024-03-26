更多編輯台推薦新聞：
統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬
生活

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬

鄭華娟逝世音樂圈悼念 鄭怡追憶「傳奇女子」相處點滴
娛樂

鄭華娟逝世音樂圈悼念 鄭怡追憶「傳奇女子」相處點滴

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效
科技

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命
產經

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美國巴爾的摩大橋被船撞斷 多輛汽車落水
首頁 / 兩岸

成都中學試卷文章被控美化日軍 教職員被停職

2024/3/26 16:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北26日電）四川成都新都區初三學生近日參加考試，語文科目的試卷有篇文章被舉發美化日軍侵華，當局發布通報稱，相關的教研員及區教科院院長處以停職，至於這篇文章的作者則被免職。

綜合中國媒體今天報導，四川省成都市新都區九年級語文第一次模擬考試的試卷，當中閱讀理解測驗的文章「杜鵑花落」引發爭議。

報導說，文章的主角是個侵華日軍大佐，因兒子自帝國大學畢業後為了看望父親而被八路軍逮捕，他誓言報仇攻打八路軍，不料炸死自己兒子，大佐最後抱著兒子遺物痛哭，鮮血流在地上像杜鵑凋零。

據網傳試卷截圖，這篇文章以「共軍」、「逃竄」等詞彙描述八路軍，而形容日軍抱著兒子的屍體噴出鮮血「像牡丹花凋零」，挨批把日本侵略者的死描寫得過於悲壯，涉嫌美化侵華日軍。

成都市新都區聯合調查組25日晚發布情況通報：「近日，新都區初三年級語文測試中，現代文閱讀材料造成不良影響。新都區已成立聯合調查組進行全面調查，對相關教研員及區教科院院長予以停職，並將根據調查結果、依據相關規定對相關責任人員進行嚴肅處理。」

中國網友另根據試卷的資訊指出，「杜鵑花落」是河南湯陰縣一所中學的校長李佳前於去年撰寫並上傳網路。

據環球時報報導，湯陰縣教育局一位工作人員26日表示，當地很重視，李佳前已被免職。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

在此之前，榮獲諾貝爾文學獎的中國作家莫言，也曾因著作「紅高粱家族」和「豐乳肥臀」被小粉紅質疑抹黑抗日歷史，要求莫言向「英雄先烈」及全國人民等道歉，並請求判決「封殺莫言」。

同濟大學人文學院教授張生發文表示，不無悲哀地感到這些年教育失敗，因為學生學會了「非此即彼的惡毒告密和動輒使用政治和法律手段來陷害他人，並且對一切與自己不一樣的思想和文化都充滿了仇恨」。（編輯：曹宇帆/謝怡璇）1130326

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.22