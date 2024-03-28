海外華人要效忠誰 劉建超：是哪個國籍就效忠哪國

（中央社台北28日電）海外華人還應不應該效忠中國，在中國內部不時成為爭論話題。正在新加坡訪問的中共中聯部長劉建超27日表示，從國家認同而言，是哪個國家的國籍，是哪個國家的公民，就應該效忠這個國家。

新加坡聯合早報報導，劉建超27日在新加坡出席「慧眼中國對話」論壇，回答新報業媒體（SPH Media）華文媒體集團社長、論壇主持人李慧玲相關提問時，作上述表示。他並說，新加坡的華族公民、坦米爾（Tamil）族公民、馬來族公民，都應該效忠新加坡。

根據報導，李慧玲向曾擔任中國駐菲律賓及駐印尼大使的劉建超提問，東南亞是華人比較密集的區域，許多華人在政治上效忠自己的所在國，文化上認同中華文化，東南亞華人的文化認同與國家認同是否有辦法分開？

劉建超回稱，文化認同的問題是「尊重」的問題，世界各種各樣的文明與文化都非常精彩和偉大，一定要保持各民族、文化群體的獨特性。但從國家認同而言，「你是哪個國家的國籍，你是哪個國家的公民，你就應該效忠這個國家。」

劉建超表示，他在菲律賓和印尼工作時就發現，當地華人為當地社會做了好多事。「我覺得他們現在完全在效忠他們的祖國，菲律賓華人的祖國就是菲律賓，印尼華人的祖國是印尼，他必須效忠。」

但他也說，東南亞華人還有個詞叫「祖籍國」，就是中國，這是血脈、文化的聯繫。他們在效忠自己國家的同時加強與中國的合作，實現互利共贏，這也是東南亞華人對「國籍國」的一種貢獻，使中國能更好地和東南亞國家及其他族裔良好溝通，「這是我們共享的一份非常重要的財富」，是中國和東協國家聯絡的重要紐帶。

針對仍保有中國國籍的「華僑」，劉建超則說，華僑是特殊群體，他們長期住在一個國家，但持有中國國籍。而中國政府要求華僑遵守住在國的法律，和當地人民友好相處，真正發揮橋梁紐帶的作用。因為他們是中國國籍，中國政府也會作為他們的「祖國」，依法保護他們的合法權利。

海外華人的效忠對象，經常被部分中國民眾作文章。

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