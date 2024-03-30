中國人口連年負成長 4省將輔助生殖納入醫保

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（中央社記者張淑伶上海30日電）中國人口已連續兩年出現負成長，「搶救出生率」成官方任務。國家醫保局表示，2023年以來，已有北京、廣西、內蒙古、甘肅4個省（市、區）將輔助生殖納入醫保報銷。

中國國家醫保局官網今天發布上述消息，指這是要解決有生育意願家庭「不能生、不敢生」的困擾，助力人口長期均衡發展。

在計劃生育政策下，中國人口老齡化迅速，即使2016年起全面開放二孩、2021年6月起開放三孩，近年的每年新生兒數量不及預期。

另一方面，2021年於醫學期刊刺胳針（The Lancet）發布的一篇報告顯示，中國不孕率從2007年的12%增加到2020年的18%。

2022年7月，國家衛生健康委、國家醫保局等17部門印發「關於進一步完善和落實積極生育支持措施的指導意見」，提出在考慮醫保基金可承受能力等因素下，逐步將適宜的分娩鎮痛和輔助生殖技術項目按程序納入基金支付範圍。

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此指導意見推出逾一年半，至今僅4省市納入醫保。各地的輔助生殖類醫療服務報銷內容和比例不一。以廣西為例，該政策實施5個月以來，醫保基金支出約人民幣1.14億元（約新台幣5億元），報銷比例59.13%，全自治區輔助生殖機構門診量達60.77萬次，年增35.64%。

每日經濟新聞去年6月報導，中國每年約有30萬名試管嬰兒誕生，根據「中國高齡不孕女性輔助生殖臨床實踐指南」測算，女性在35歲及以下時，平均需要3個治療週期，單次取卵週期價格約人民幣3.3萬元至4.2萬元。（編輯：吳柏緯）1130330