消費模式轉變加市場變化 香港中小企業經營添挑戰

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（中央社台北31日電）香港財政司長陳茂波今天表示，香港經濟成長尚待加固添力，消費模式的轉變和市場變化，讓部分香港中小企業面臨不少挑戰。

據財政司網站，陳茂波31日發表網文稱，回顧今年第1季，香港經濟整體保持平穩成長，失業率低於3%；通貨膨脹大致溫和；訪港旅客人次超過1100萬，宏觀形勢為零售、餐飲及運輸業界帶來一定支持。

不過，陳茂波表示，與此同時，業界卻面對訪港旅客消費模式改變以及部分港人增加北上（赴中國）消費等帶來的影響，而減弱了對前景的信心；不同地區或目標客群定位不同的商店或餐廳，生意恢復程度存在較大差異。

陳茂波表示，香港經濟成長可說尚待加固添力，消費模式的迅速轉變和市場變化讓部分本地中小企業經營面臨不少挑戰。

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陳茂波提到，有鑑於此，財政司在財政預算案中提出多項措施，盼多面向緩解中小企業壓力，並為中小企業創造更大業務空間，包括協助資金周轉、市場開拓和數位轉型。他指示金管局與銀行及工商界保持溝通，確保銀行能以更包容態度協助企業應對資金周轉需要。

陳茂波特別指出，香港金管局近日公布9項措施，支持中小企業的融資需要，以協助在複雜多變經營環境中持續營運和發展，避免資產市場短暫波動之際，一些「反應過敏」的行動對中小企業資金鏈造成不必要壓力，甚至觸發連鎖反應。（編輯：周慧盈/邱國強）1130331