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路透：中國房企世茂集團被國有銀行申請清算

2024/4/8 12:31
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（中央社台北8日電）路透社報導，中國世茂集團今天表示，中國建設銀行（亞洲）已在香港針對其港幣15.795億元（約新台幣64億元）的債務提出清算呈請。報導說，中國國有銀行在境外對中國房企採取法律行動，情況罕見。

路透社8日的報導指出，中國建設銀行（亞洲）對世茂提出的清算呈請，已提交給香港高等法院。

報導引述世茂表示，會大力反對清算呈請，及繼續推進其擬訂的約117億美元（約新台幣3757億元）離岸債務重組計畫，目標是將債務削減60%。

世茂又表示，上述清算呈請並不代表所有境外債權人等的利益。

自2021年開始，中國房地產業開始陷入危機，監管部門打擊房企的高槓桿行為，令房企的現金流開始緊縮。

世茂集團是其中一家中國房企出現債務違約，於2022年7月世茂對10億美元的境外債券未能支付本金及利息，之後對117億美元的境外債務都違約。

今年3月底世茂提出債務重組計畫，但有一組主要債券持有人反對其重組計畫，據知情人士表示，這是由於債權人的損失規模及缺乏預付款。世茂需要獲得超過75%以上債權人價值的批准，才能通過其重組方案。

中國建設銀行（亞洲）沒有回覆路透社的置評請求。

路透社3月時曾表示，德意志銀行（Deutsche Bank）正準備在香港向中國世茂集團提出清算訴訟。（編輯：陳鎧妤/曹宇帆）1130408

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