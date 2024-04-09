Zara全盛期中國門市183家 如今過半拉鐵門

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（中央社台北9日電）西班牙時尚品牌Zara在中國的門市曾達183家，如今過半拉鐵門，僅餘87家，引發Zara將逐步退出中國市場的猜測；Zara員工指目前並無退出中國市場相關消息，分析則說Zara「以退為進」，一邊關店、一邊盈利。

陸媒每日經濟新聞今天報導，Zara在中國市場的門市於2018年前後達到高峰共183家，如今只剩87家，並於本月2日關閉上海寶山門市，上月31日則關了東莞、惠州的門市。

Zara工作人員說，近期的確關閉了惠州、東莞、上海等多個城市的店面，其中在惠州、東莞的門市均為當地唯一，而且經營超過10年，拉下鐵門後，這兩座城市再也沒有Zara實體店。

有鑑於此，中國各大社群平台近日盛傳Zara計畫逐步撤離中國市場的消息，但Zara工作人員說目前還沒有相關消息，粉絲則不捨相告「且買且珍惜，以後這座城市再也沒有Zara」。

報導指出，2019年以來，Zara隸屬的Inditex集團持續減少全球各地的門市數量，去年Zara的實體店面總面積僅增加4.5%，但門市銷售額卻增加7.9%，關閉門市被視為「以退為進」的策略，一邊關店、一邊盈利。

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報導引述時尚品牌專家說，Zara去年開始在抖音直播，而關小店開大店，最後做到一城一店，這是品牌零售未來主要趨勢，「Zara還會關閉更多門店，保留的門店也會進行深入的數字（位）化改造」。

專家指出，Zara不僅在中國關店，全球門市數量在過去一年也減少了74家，「線下渠道驅動型品牌都會面臨關店這一過程，特別是前幾年在中國瘋狂擴張的快時尚品牌」。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1130409