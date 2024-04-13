歐盟調查電動車補貼 中國機電商會稱扭曲不客觀

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（中央社台北13日電）歐盟執委會（European Commission）針對中國電動車產業是否受惠於不公平補貼的調查，令中國產業界感到不滿。中國機電產品進出口商會（CCCME）副會長石永紅表示擔憂調查結果，「很可能是不客觀的」。

據路透社，中國機電產品進出口商會獲得12家中國電動車製造商授權，其中包含比亞迪、上汽集團和吉利汽車等3家被抽樣調查的企業，於11日和歐盟執委會進行了聽證會，重點關注「歐盟對抽樣公司的選擇」。

石永紅在記者會上表示，對於調查感到擔憂，歐盟執委會似乎故意選擇了比亞迪、上汽集團和吉利汽車這3個製造商來達成預定的結果，「調查結果很可能是扭曲的、不客觀的」。

他強調，中國電動車製造商並沒有傷害歐盟的汽車製造業。中國電動車製造專注於與歐盟製造商不同市場，歐盟的工業仍保持了較高市占率。而且，一些歐盟汽車製造商已表示反對調查，認為調查可能「弊大於利」。

石永紅並形容，這起案子是「歐盟雙重標準的完美例證」，因為歐盟沒有對美國「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）中近4000億美元的補貼採取任何行動，同時歐盟自身也對電池和電動車生產有數十億歐元的補貼。

報導引述歐盟執委會一名發言人表示，「這次反補貼的調查是仔細、公平且基於事實」。（編輯：吳柏緯/陳鎧妤）1130413