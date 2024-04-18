Q1訪中外國人士年增3倍多 逾3成為觀光客

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）中國國家移民管理局今天公布，今年第一季外國人士赴中國人數較去年同期成長3倍多，其中3成以上為觀光客。

據央廣網，中國國家移民管理局今天舉行記者會通報，今年第一季全國移民管理機構累計查驗出入境人士逾1.41億人次，年增117.8%，其中外籍人士1307.4萬人次，年增305.2%。

訪中外國人士較多來自美國、澳洲、加拿大、德國、英國等歐美國家，也包括俄羅斯、越南、緬甸、蒙古、寮國等與中國毗鄰國家，以及韓國、日本、馬來西亞、新加坡、泰國等東亞和東南亞國家。

至於外國人士訪中目的以旅遊觀光最多，占3成以上，其次為商務、探親訪友、工作和學習等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中國國家移民管理局發言人、政策法規司長林勇勝表示，春節前的2月9日，國家移民管理局宣布擴大59國人員免簽入境海南事由，允許俄羅斯、英國、法國等59國人員因旅遊、商貿、訪問、探親、醫療、會展、體育競技等需要免簽入境海南停留不超過30天。

林勇勝指出，政策實行兩個月期間，共有4.9萬人次的外籍人士透過免簽入境海南。預計隨著國際航線航班逐步恢復以及政策知曉度逐步擴大，入境海南的外籍人 士人數將持續穩步成長，政策效果將進一步顯現。（編輯：周慧盈/邱國強）1130418