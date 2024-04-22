中國外交部宣布 美國務卿布林肯24至26日訪中

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（中央社台北22日電）中國外交部發言人汪文斌今天宣布，美國國務卿布林肯應中國外交部長王毅邀請，將於24至26日訪問中國。

中國外交部下午舉行例行記者會。央視新聞報導，汪文斌在會中主動宣布這項消息。

美國媒體18日率先報導布林肯（Antony Blinken）將於本週訪問中國。中國外交部發言人林劍當天面對外媒詢問此事時曾表示，中方歡迎布林肯近日訪中，但沒有更多訊息可以提供。

布林肯上次訪問中國是在2023年6月，當時是時隔5年後首度有美國國務卿訪中。這次則是他在COVID-19疫情過後第二次訪中。在他此行前不久，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）也訪問了中國，成為美中高層互動的重要環節。

法新社報導，美國國務院高階官員20日在簡報布林肯出訪行程前表示，「我們的期待，特別是在5月20日（賴清德）就職典禮前這個敏感、重要的時期，所有國家都將為和平、穩定做出貢獻，避免採取可能加劇緊張局勢的挑釁行動，並展現克制」。

這名官員並針對中國向俄羅斯提供軍事援助表示，「我們將向中國表達相關疑慮，並表達我方希望中國減少這類支持」。英國金融時報報導，布林肯將當面警告中國，北京須停止向莫斯科提供武器技術援助，否則華府將採取懲罰性措施。

但多名受訪專家認為，由於美中各持己見，且歧見已深，布林肯此次訪中很難在美中關係上取得具體突破。（編輯：邱國強/周慧盈）1130422