專家：廣東強降雨因冷暖氣流對峙 25日雨勢最強

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（中央社台北23日電）中國廣西北部和中東部、廣東、福建西南部、湖南南部、江西南部等地近期頻降大雨而鬧水患，專家分析，這是因為北方的冷氣流南下與南方暖氣流對峙所致，並說25日將迎來最大雨勢。

中國媒體南方都市報今天報導，進入4月以來，南方大部降雨頻繁，華南多地遭遇破紀錄降雨而引發洪水。

分析華南近來大雨下不停的原因，中國天氣網首席氣象分析師胡嘯指出，今年進入華南前汛期以來，副熱帶高壓偏強，加上北方冷空氣不斷滲透南下與暖濕氣流對峙，導致強降雨天氣。

胡嘯表示，又因配合有利的動力推升而激發對流，特別容易在華南地區形成「列車效應」，導致當地降雨持續時間長且波及至廣泛地區。

報導說，所謂列車效應就是一連串旺盛的對流雲團，先後影響同個地方，就像列車的不同車廂先後經過同鐵軌，導致長時間強降雨。

中國天氣網氣象分析師王偉躍指出，南方22至23日降雨的核心區域主要分布於廣東至福建沿海一帶，24日日間降雨減弱，但隨即新一輪的降雨又將展開。

他說，估計24至26日江南、華南與貴州等地將出現中到大雨，局部地區則降暴雨或大暴雨，25日將是這波降雨最強時段，廣東中北部局部地區將遭遇大暴雨。

廣東16日以來出現4月最強的降雨過程，北江幹流更發生今年第2號洪水。受豪雨影響，北江幹流、支流水位全面上漲，多個觀測站水位超過警戒線，主要集中在韶關、清遠、肇慶市的北江幹流及支流。

同時，這波豪雨導致廣東多個地方出現災情，全省累計轉移民眾11萬人，緊急安置2.58萬人。（編輯：曹宇帆/廖文綺）1130423