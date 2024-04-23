布林肯訪中前夕 中國官方智庫：美對中科技圍堵

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（中央社記者李雅雯台北23日電）美國國務卿布林肯將於24至26日訪問中國。中國官方智庫今天刊文批評美國政府濫用出口管制措施，對中國半導體產業科技圍堵，損害中國企業利益，也損害美企等相關企業利益。

中國外交部直屬研究機構中國國際問題研究院微信公眾號今天刊載「美強化對華半導體出口管制盡顯霸權本性」一文，提到上述內容。

文章提到，半導體領域是美國對中國科技競爭的關鍵戰場，也是地緣戰略博弈的焦點之一，拜登（Joe Biden）政府上台以來，以「國家安全」為由，不斷地升級加碼針對中國的半導體出口管制。

美國出口管制規則有隨意追加、任意限制特性，由於拜登政府未明確需要管制的「新技術」、「先進半導體」等定義和範圍，美國政府可依需求，隨時地調整針對中國的半導體出口政策，每一波的出口管制都不會是「最後一次」。

拜登政府拉攏盟友組建各類半導體出口管制小圈子，要求其他國家對中國出口管制，構建針對中國的半導體產業科技圍堵國際防線，美國加大對中國半導體產業發展的打壓力道目的是「科技經貿政治化、工具化、武器化」。

這篇文章宣稱，拜登政府正試圖構建一個「不對競爭對手開放」的、新的半導體高新技術國際體系，拉攏半導體產業強國加入對中國封鎖陣營，試圖將中國隔離在半導體產業鏈外，以維護美國自身在半導體領域的科技霸權。

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文章還說，「拜登政府不斷濫用出口管制措施，損害的不僅是中國企業的利益，也將損害其他各方相關企業的利益」，半導體產業高度全球化，拜登政府的不當管制阻礙各國半導體和相關設備、材料、零組件企業的正常經貿往來，破壞市場規則和國際經貿秩序，威脅全球產業鏈、供應鏈穩定安全，包括美企也受到打擊。

這篇文章強調，全球半導體產業鏈、供應鏈的形成和發展奠基於市場規律和企業選擇的共同作用。美國應該尊重國際經貿和市場經濟等規則，以「相互尊重、和平共處、合作共贏」3原則發展中美關係，「正確看待」中國科技發展和中美科技合作。（編輯：邱國強）1130423