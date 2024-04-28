北京房價退回2016年初 一個月成交價劇跌2成

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（中央社記者張淑伶上海28日電）中國房市低迷，即使是近來持續放寬買房限制的一線城市北京，好地段的中古屋交易仍屢創低價。當地房仲說，部分房價已回到2016年初，同一社區不到一個月成交價更降了2成。

經濟觀察報26日報導北京中古屋市場的「慘況」，指今年前3個月確實成交量增加，但4月又下降，且價格跌勢加快，部分老舊小區的成交價比3月下跌10%至20%。

文中舉例，一間位於二環內、北京市東城區的房子，成交總價是人民幣710萬元（約新台幣3124萬元），單價約每平方公尺6.7萬元（約每坪新台幣97萬元），創下了2016年以來該社區的價格新低。房主在2023年高價買入此房，因急需用錢拋售。

不到一個月，這個社區的房屋成交單價就從每平方公尺8.6萬元劇降至約6.7萬元。而從2021至2023年，該社區多數房源的平均成交單價還在約10萬元的水準。

在西北五環外的區域，因有大量程式設計師居住，一向被視為北京房價的「天花板」。當地一個社區4月成交的案例中，單價為每平方公尺4.9萬元，此前該區域的單價很少低於7萬元。

房仲業者說，這一輪價格下跌從2023年10月持續至今，與價格最高位相比，跌幅普遍在40%至50%。

這篇報導從一名仲介的眼光看中國房地產業的變化。這一輪上升期始於2015年末，一直持續至2023年9月。他入行時正是房價上行期的起點。第一筆成交案是在2016年初，總價是360萬元。今年4月，他看到同一社區類似戶型和樓層的房子成交總價是345萬元。

他回想從業時的行情，「當年兩、三個月漲1萬元，自己想著再怎麼努力賺錢，也不可能趕得上房價」。他感嘆，「房價漲起來快，沒想到跌起來更快，現在一個月降了2萬元」。

房價下降，賣房的人卻變多。貝殼找房網的數據顯示，截至4月25日，該網站北京中古屋掛牌量達到14.6萬戶，為歷史新高。

一家仲介公司北京大區負責人說，每個業主的實際情況不同，賣房的態度也不同，「著急用錢的，再低的價格都得賣；可賣可不賣的業主（屋主），價格不及預期就不賣了」。

他說，當前，低價成交主要集中在兩類屋主身上。第一類是置換群體，買房和賣房同步進行，很多人不得不低價出售房子。第二類是急需變現的群體，有的房主因為自己或孩子出國需要錢，有的因為生意失敗需要賣房償債。「最近幾年，因為這兩個原因賣房的人越來越多，自己不主動賣房，很可能就被債主申請法拍了」。

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目前，北京在內的一線城市仍未全面取消購房限制措施。3月27日，當局廢止了「離異3年內不得在京內購房」的限購政策；4月23日起，離婚不滿一年且名下無房，可執行首購房貸利率。

中國網財經引述諸葛數據研究中心首席分析師王小嬙分析認為，取消離婚限購、解除離婚限貸確實屬於限購鬆綁的一部分，給市場釋放利多訊號，但對於購房需求的釋放影響不大。當下居民的市場預期，收入預期弱的態勢仍未扭轉，這些政策對整體市場的影響有限。（編輯：邱國強）1130428