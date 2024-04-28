日國會議員赴釣魚台海域視察 中國批侵權挑釁

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（中央社台北28日電）日本5名國會議員近日參加石垣市政府組織的調查團，進入釣魚台附近海域視察。中國駐日本大使館今天批評日方行徑「侵權挑釁」，要求日方停止一切政治挑釁、現場滋事和輿論炒作。

中國駐日本大使館官網表示，「釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中方維護領土主權和海洋權益的決心和意志堅定不移。針對日方侵權挑釁行徑，中方已向日方提出嚴正交涉，中國海警船依法對其採取維權執法措施」。

中國駐日本大使館表示，中方強烈敦促日方恪守中日四點原則共識精神，停止一切政治挑釁、現場滋事和輿論炒作，回到透過對話協商妥善管控矛盾分歧的正確軌道，避免局勢進一步升級。

共同社報導，日本沖繩縣石垣市25日啟動從船上調查尖閣諸島（釣魚台）環境的活動。調查船當天下午5時左右從石垣港啟航，市長中山義隆同行，藉此宣示日本主權。

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報導說，日本政府出於可能加劇與中國關係緊張的擔憂，未允許調查團登陸。日本過去調查發現，釣魚台有邊坡垮塌情況，推測可能是野生山羊食害所致。日方這次還動用小型無人機拍攝，確認釣魚台海漂垃圾情況。

石垣市派出調查釣魚台環境的調查船已於昨天返回石垣港，結束調查工作，但有媒體報導，日本自民黨代理幹事長等5名國會議員參加石垣市政府組織的調查團，進入釣魚台附近海域視察，並聲稱應登島調查。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1130428