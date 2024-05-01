北京放寬限購 13年來首次

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（中央社台北1日電）中國房市低迷，拖累整體經濟，從中央到地方去年以來頻頻推出各種政策，其中北京市昨天宣布，住房達限購戶數的居民家庭，可到五環外新購一間住房。這是北京住房限購政策13年來首次調整。

綜合經濟觀察網等陸媒今天的報導，據北京市住建委昨天發布的「關於優化調整本市住房限購政策的通知」，5月1日起，在北京擁有2間住房的北京戶籍家庭、在北京擁有1間住房的北京戶籍單身人士以及擁有1間住房連續5年在北京繳納社保、個人所得稅的非北京戶籍家庭或單身人士，可在五環外新購買1間商品住房。

這是北京市住房限購政策13年來首次調整。住建委官員指出，此次調整適應北京房地產市場的供需新形勢，有效激發潛在需求，以更好滿足居民剛性需求和多樣化改善性住房需求。

對於調整限購政策對北京市五環外的房地產市場能帶來多大影響，業界看法不一。

報導引述一名仲介業者說，新政對有意換房的民眾來說是利多，「這部分群體想要換房，此前必須賣掉原來的房子才有指標，但市場不好時，要賣掉老房子也很難，有些人有錢，只是缺指標」。

某央企北京區域的營銷負責人則認為，新政有利於部分有經濟條件的非京籍剛需群體，「原來只能購買一套，為了孩子上學，很多人只能買『老破小』。新政出來後，『老破小』用來給孩子上學，家庭還可以在五環外買套大面積的住宅改善居住條件」。

他說，放鬆限購可釋出部分需求，但由於當前房市不振，釋出的需求有多少能轉化為購買力，有較大不確定性。

另一家房企營銷負責人告訴經濟觀察網，任何一次政策放鬆都能帶來一定數量的成交，「關鍵是多與少的問題，有總比沒有強，但想要通過這個政策扭轉市場趨勢，可能有點難」。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1130501