廣東梅大高速公路塌陷 至少19死30傷

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（中央社台北1日電）廣東多地近日連續出現強降雨，今天五一長假首日，廣東梅大高速（S12）大埔往福建方向發生路面塌陷，面積約184.3平方公尺（約55坪），造成18輛車陷落，至少19人死亡，30人受傷。

綜合廣東梅州日報、南方日報及澎湃新聞報導，1日凌晨2時10分左右，梅大高速大埔往福建方向K11+900m（茶陽路段出口方向2公里左右）附近發生高速公路路面塌陷事故。

截至1日早上11時45分，經現場核查，事故共造成18輛車陷落，未發現危險化學品運輸車輛、巴士等大型車輛。事故涉及49人，其中19人確認死亡，30人正在醫院救治，暫無生命危險。公路塌陷路面長約17.9公尺，面積約184.3平方公尺。

廣東省委省政府表示高度重視，迅速指揮調度救援工作。梅州市及大埔縣公安、應急、消防、衛健等相關部門趕赴現場展開救援。目前，梅大高速來回方向車道已全部封閉。事故原因正調查中。

一名大埔縣居民表示，此次高速路面坍塌的位置在梅州市大埔縣茶陽鎮。

據中國網友在社群平台微博上載的相片，可看到多輛從高速公路掉落的車輛嚴重燒毀，還冒著煙，塌陷的坑非常大。有途經事發路段的車主在網上留言稱，多輛車從高速公路掉下去，現場聽到爆炸聲，有車主發現前方不對勁，立即停車，將後面的車攔下來。

另一位網友稱，她的朋友開車從深圳到福建旅遊，不幸從高速公路掉落。當時車上有3名大人和2名小孩，目前未能聯繫上。（編輯:陳鎧妤/唐佩君）1130501