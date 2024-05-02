香港官辦文學獎規定模糊 疑扼殺創作空間

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（中央社記者張謙香港2日電）據報導，香港官方康樂及文化事務署轄下公共圖書館復辦的一項文學創作獎，由於新增一些參賽規則過於模糊，惹來不少批評，包括扼殺創作空間。

明報今天在報導中指出，已有45年歷史的「中文文學創作獎」在停辦一屆後，康文署今年決定復辦，但參賽規則除了加入國安條款外，還新增不少規定，包括參賽作品不得有影射或誹謗他人成分、暴力、色情、粗言穢語、不雅，以及「任何令人厭惡的語言及行為」，違者會被取消參賽資格。

報導表示，作家黃碧雲在聽到上述新規定後失笑，嘲諷日後參賽作品「只能非常古雅」，而按此準則，不排除自己的作品也會被取消資格。

她認為，如果創作者根據上述新規定創作，「就不是合格的創作者」。

曾任文學創作獎評審的詩人吳美筠批評，新規定等同將不少作品類型「泯滅在外」，因為文學水平的高低，並非只是有沒有粗口或不雅內容，而是作者駕馭題材的能力，「諾貝爾文學獎就不會在這些層次上糾纏」。

她說，以影射手法為例，不少好的文學作品都是來自生活或實質經驗，如錢鍾書的「圍城」；金庸武俠小說都有挖眼等較血腥情節，卻無礙其成為經典。

也曾擔任文學創作獎評審的作家潘國靈說，印象中，過去擔任評審時並未見過類似細則，認為新安排有商榷空間。

歷史學者、立法會議員劉智鵬說，所謂影射或不雅很難界定，建議當局說明相關標準。

據報導，對於復辦的文學創作獎加入上述新規則，康文署回覆查詢時，沒有正面回應如何界定「影射」及「令人厭惡」等規則，只說一直確保其舉辦的活動必須符合香港法令，若有合理理由認為作品內容屬淫褻或不雅、牴觸或違反香港法律，或不利國家安全，可取消參賽或得獎資格。

康文署過去除了舉辦文學創作獎，也舉辦另一項雙年獎，兩獎每年輪流舉行。2021年文學雙年獎舉辦期間，一些得獎作品被指與「雨傘運動」及諾貝爾和平獎得主劉曉波有關，獎項其後公布從缺。

之後，康文署進行內部檢討，2022至2023年間未再舉辦，文學創作獎最後一次舉辦是2020年。（編輯：唐佩君）1130502