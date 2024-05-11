中國4月CPI微增0.3% PPI年減2.5%

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（中央社台北11日電）中國國家統計局今天公布，4月消費者物價指數（CPI）年增0.3%，是連續3個月CPI上升，但生產者物價指數（PPI）年降2.5%，降幅較上月收窄0.3個百分點。

中國國家統計局今天公布，4月消費者物價指數（CPI）年增0.3%。其中城市上漲0.3%，農村上漲0.4%；食品價格下降2.7%，非食品價格上漲0.9%；消費品價格持平，服務價格上漲0.8%。

4月CPI月增0.1%，3月CPI月降0.1%。1­­至4月平均，CPI比上年同期上漲0.1%。

此前外界憂慮中國陷入通縮陰霾，今年1月中國CPI年跌0.8%，由2月開始回升，2月、3月CPI分別年增0.7%、0.1%。

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中國4月生產者物價指數（PPI）年降2.5%，降幅比上月收窄0.3個百分點。4月PPI月降0.2%，降幅比上月擴大0.1個百分點。1至4月平均，PPI比上年同期下降2.7%。

中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，4月居民消費需求持續恢復，CPI按月由降轉漲，與去年同期比較漲幅擴大。扣除食品和能源價格的核心CPI按月上漲0.2%，上月為下降0.6%；年增0.7%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。（編輯:陳鎧妤/謝怡璇）1130511