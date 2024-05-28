前香港支聯會副主席鄒幸彤被捕 涉違維安條例

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（中央社記者張謙香港28日電）據報導，前香港支聯會副主席鄒幸彤因為涉嫌違反維護國家安全條例（維安條例，俗稱基本法23條立法），今天被警方拘捕。

根據本地多家電子媒體報導，警方國安處人員稍早時持法庭手令，在多區搜查了5人的住所，最後逮捕了他們。與此同時警員在大欖女懲教所帶走被收押的鄒幸彤。

報導表示，警方指他們涉嫌違反維安條例的 「煽動意圖的相關罪行」。

據報導，警方在被捕者的住所中取走了一批與案有關物品，包括涉嫌曾用作發布具煽動意圖訊息的電子通訊裝置。

報導指出，事件與鄒幸彤等人在社交平台發布「六四事件」訊息有關；警方指他們發布具煽動意圖的貼文，挑起市民對北京中央、港府及司法機構的憎恨，以及意圖煽動網民在往後組織或參與非法活動（六四集會）。

鄒幸彤此前已因兩罪被判刑，其中一項是「六四」集結罪，被判刑15個月；另一項是沒有應國安處的要求提交支聯會的資料，被判囚4.5個月。

據報導，鄒幸彤還因為涉及支聯會其他案件而被還押中。

支聯會全稱為香港市民支援愛國民主運動聯合會，多年來舉行「六四」燭光悼念晚會，香港國安法實施後，支聯會於2021年9月解散。

「反送中」運動發生之後，香港不少泛民主派人士先後被捕及被起訴，鄒幸彤是其中之一，也備受海外關注，她年前曾獲法國及德國政府頒授2023年「法德人權及法治獎」。

2021年12月，鄒幸彤也曾獲得中國民主教育基金會（Chinese Democracy Education Foundation, CDEF）頒發第35屆傑出民主人士獎，同年又獲得獨立中文筆會林昭紀念獎。

維安條例於3月23日刊憲生效，這次警方依該法拘捕鄒幸彤等人，可能為該法生效後首次依該法所採取的拘捕行動。（編輯：謝怡璇）1130528