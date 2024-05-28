黎智英案續審 庭上指黎與彭定康支持美國遏制中國

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港28日電）香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反國安法的案件昨天進入第84日審訊，據報導，庭上播放的訪談影片顯示，黎智英與前香港總督彭定康都爭取美國等國家聲援香港的「反送中」運動示威，以對抗和遏制中國。

綜合本地媒體今天報導，控方昨天在庭上播放的訪談節目名叫「Live Chat with Jimmy Lai（黎智英）」，這些節目於2020年11月發布，黎智英是節目主持人。

黎智英在節目中透露，他早年創立壹週刊時認識了彭定康，後者卸任後，兩人一直保持聯絡。

在訪談中，黎智英表示擔心香港國安法實施後，國際社會會遺忘香港，而萬一香港被世界忘記，香港便會「玩完（沒了）」。

因此，他在節目上呼籲觀眾及海外港人，繼續親身及透過網上平台，向外國政客及組織發聲，要求外國支持香港的抗爭。

他又提到，中國經濟實力強大，在外交方面可堅持及捍衛自己的價值觀，如果不對抗中國，世界和平將不復存在；他希望國際社會關注香港情況，呼籲外國繼續支援香港抗爭，為示威者帶來希望。

此外，黎智英認同美國前總統川普對中國採取強硬措施，又主張美國對中國實施科技制裁，認為其他西方國家必定會跟隨美國的做法，可對中國的科技及經濟發展造成嚴重打擊。

在同一訪談節目中，彭定康同意美國對抗中國，並相信美國總統拜登也會與其他國家如加拿大、澳洲及英國等合作，共同對抗中國；他又指中國威脅民主和開放社會價值觀，認為香港人應該繼續挺身而出。

在討論西方國家如何聯手遏制中國時，彭定康認同美國前總統川普與中國進行對抗，並認為拜登政府同樣會與其他國家聯手，在有需要時遏制中國。

黎智英及其經營的蘋果日報等3家公司，各被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項與國安法有關的串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

張劍虹與陳沛敏等6名前蘋果日報或壹傳媒高層也被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，各人已於前年底認罪，部分人以從犯身分作供。

在另一起涉及李宇軒等人的案件中，黎智英也被控串謀勾結外國勢力罪。

「反送中」爆發期間，李宇軒與陳梓華以「重光團隊」名義在海外報章刊登廣告，並主張外國制裁中國大陸和香港，而黎智英被指是團隊主腦，曾為團隊墊支廣告費。（編輯：謝怡璇）1130528