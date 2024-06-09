哈爾濱半月來二度瓦斯爆炸 汽車變形死傷不明

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（中央社台北9日電）中國黑龍江哈爾濱市7日發生瓦斯爆炸事件，爆炸威力巨大導致停在路上的汽車被炸得變形，多人受傷。但官方至今尚未通報這一爆炸事件，中國媒體報導鮮少，僅少量的照片與影片在網上流傳。這是哈爾濱半個月來第2度發生的瓦斯爆炸。

哈爾濱市上一次發生瓦斯爆炸是在5月23日，且同樣在該市香坊區，距離這次爆炸僅半個月。根據中國網路平台網易訊息，哈爾濱這次瓦斯爆炸事件，是因香坊區一名居民在地下室煮玉米所引發，爆直接炸到一樓的雞公煲餐廳。

報導指出，爆炸的威力極大，導致現場多輛汽車車身嚴重變形，人行道上磚塊雜物四處散落，現場一片混亂狼藉。2樓的玻璃也被震碎，且有一名婦女臉部受傷，另一名婦女則癱坐在地。

不過，目前官方未針對這一事故進行通報，具體的死傷人數也不明。

值得注意的是，5月23日早晨，同在哈爾濱香坊區的古香街46號居民樓402室住戶，因使用操作不當，導致液化石油氣罐閃爆，造成1人死亡、3人受傷。

哈爾濱市香坊區半個月發生2次煤氣罐爆炸，有中國網友稱，頻繁的危險事件讓人感到害怕。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1130609