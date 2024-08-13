外資加速撤出中國 第2季減額創新高

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（中央社台北13日電）外資加速撤離中國。根據中國國家外匯管理局，第2季外資直接投資（FDI）減少148億美元，是3個季度以來首次負成長，也是1998年有紀錄以來第2次出現負值，且減額創下新高。

中國國家外匯管理局9日公布的4至6月國際收支數據顯示上述數據。

日本經濟新聞報導指出，新建工廠等新增投資低於撤出及業務縮小導致的資本回收。內需不足導致的中國經濟停滯長期化，外資的投資意願降低。

外國企業對中國的直接投資減少148億美元。報導指出，資本外流的金額超過了自1998年啟動統計以來首次出現負成長的2023年7至9月的121億美元。

中國商務部7月中旬也曾公布，今年上半年中國外資直接投資金額人民幣4989.1億元（約新台幣2.2兆元），年減29.1%。

綜合外媒報導，中國嚴格的COVID-19疫情防控政策、經濟的低迷與地緣政治緊張升溫，都是促使外資縮手的原因。即使是中國正在鼓勵發展的電動車產業，也因為本國企業的強勢，使得日本在內等外國車企減少在中國投資。

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星島日報引述渣打銀行大中華及北亞首席經濟師丁爽的看法，他認為FDI第2季轉負，可能主要因外商累計很久未分配利潤或者已分配未匯出的利潤，現在開始匯出，和去年第3季末出現負值的原因一致。

他表示，由於海外高息、中國低息，外商將利潤轉移至海外、匯回總部，或投資在「中國+1」地區，如墨西哥、東協和印度等，而非留在中國進行再投資，出於地緣政治的考慮，外資必須布局全球。（編輯：張淑伶/廖文綺）1130813