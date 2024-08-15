巴黎長榮桂冠酒店事件延燒 陸委會：讓國際反感

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（中央社記者謝怡璇台北15日電）中國網紅控巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗，事件持續延燒，現更傳出中國旅遊平台下架上海長榮桂冠酒店的訂房資訊。陸委會副主委兼發言人梁文傑今天表示，用民族主義干涉商業、賺流量，不會讓中國偉大，只會讓國際愈加反感。

大陸委員會15日下午舉行例行記者會，有記者提問關於巴黎長榮桂冠酒店遭中國網紅抗議沒有懸掛五星旗，陸委會有何看法。梁文傑在會中作上述表示。

梁文傑回應，大陸民族主義是一門賺流量的好生意，中國網紅這些行為近年來層出不窮，現在的大陸網紅大概都是用自己的角度去看世界。

有記者進一步提問，有大陸訂房平台下架在中國大陸的長榮酒店相關訂房資訊，陸委會如何看待用商業手法抵制台資的行為？

梁文傑回應，用民族主義來干涉商業、賺流量，這類行為不會讓中國偉大，只會讓國際越來越反感。

梁文傑強調，這個問題未必只會發生在台資企業上，過去美國職籃NBA也曾被中國網友抗議，遭禁止播出。

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中國網紅「張教官」13日指控巴黎長榮桂冠酒店在內部懸掛奧運參賽國國旗，卻獨漏五星旗，他們提供五星旗要求掛上遭拒。影片還找來中國籍的廚師稱，原本有懸掛五星旗，但遭台籍蘇姓總經理下令剪掉，他提出抗議也無效。

該事件熱度在中國社群持續升溫，掀起抵制聲音。上海長榮桂冠酒店工作人員今天證實，攜程旅行於14日下架上海長榮桂冠酒店關鍵字搜尋，目前除了官方訂房管道外，消費者沒有辦法透過其他途徑、其他平台訂房。（編輯：呂佳蓉）1130815