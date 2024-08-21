巴黎長榮桂冠酒店事件延燒 中國使館：讚賞愛國義舉

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（中央社台北21日電）中國網紅控巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗後，中國大陸官方此前始終保持低調處理。但中國駐法國大使館昨天深夜表示，對旅法僑界的愛國義舉高度讚賞。這是中國官方首度針對此事做出回應。

中國網紅「張教官」13日發布影片，指控巴黎長榮桂冠酒店在內部懸掛奧運參賽國國旗，卻獨漏中國的五星旗，他們提供五星旗要求掛上遭拒。事件再度挑起兩岸敏感神經。

事件發生後中國大陸官方始終保持低調處理，但中國駐法國大使館微信公眾號昨天深夜發布一則由發言人針對巴黎長榮桂冠酒店事件「答記者問」的相關文章。

中國駐法國大使館表示，針對此事，法國中國和平統一促進會、法國華人進出口商會邀請旅法僑界代表舉行座談會並發表聲明，法國華人旅行社協會也單獨發表聲明，更有超過50家僑團負責人在簽名牆簽字，表達強烈不滿。

中國駐法國大使館指出，旅法僑界在聲明中表示，巴黎長榮桂冠酒店的行為不僅嚴重傷害廣大華僑華人的情感，更是對中國國家尊嚴的直接冒犯。

中國駐法國大使館回應，「對旅法僑界的愛國義舉表示高度讚賞和堅定支持」。

中國駐法國大使館更在文末強調，「世界只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」。

巴黎長榮桂冠酒店事件持續發酵。攜程、美團等旅遊平台先前下架多地長榮桂冠酒店訂房相關資訊。長榮桂冠酒店也於15日發聲明致歉，表示處理有欠周全，並說不希望此事影響兩岸人民的情感。

中國網紅「張教官」15日在其微博上主動披露，他所拍攝的影片有經過法國中國和平統一促進會審核，獲准許對外發布。

陸委會此前對此表示，用民族主義干涉商業、賺流量，不會讓中國偉大，只會讓國際愈加反感。（編輯：謝怡璇/廖文綺）1130821