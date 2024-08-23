砲轟雷軍虧錢賣車沒公德 極越汽車高層求小米放過

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（中央社台北23日電）小米汽車昨天公布財報，每賣出一輛SU7電動汽車就要虧新台幣27萬元，極越汽車高層徐繼業發文砲轟小米董事長雷軍虧錢賣車沒公德心，是最惡劣的商人本質。點燃輿論風暴後，徐繼業發文道歉，求小米放過他。

小米跨界造車，3月推出SU7電動車掀起熱賣後，小米集團22日發布第2季財報，首度披露電動車等創新業務的業績，毛利率雖達15.4%，但淨虧損人民幣18億元，相當於賣一輛車就虧人民幣6萬元（下同，約新台幣27萬元）。

綜合陸媒報導，極越公關負責人徐繼業昨天上午在微信朋友圈發文砲轟：「雷軍這樣的企業家，有點公德心和羞恥心好不好？每台車虧6萬，虧那麼多你還賣那麼多幹嘛？有些企業虧是因為不折價就賣不掉了，小米和雷軍這叫啥？放在以前這就叫作傾銷，這是最惡劣的商人本質。」

他還說，雷軍這麼有錢了，能不能把小米汽車的售價提高，不要去跟「苦逼的」（意旨艱辛的）新能源造車勢力搶份額、搶飯碗。「憑雷總的影響力和實力，能做到一開始就盈利阿，不要助長汽車圈一開始就要虧的歪風邪氣。」

公開資料顯示，極越汽車正是陷入苦戰的中國新能源車廠之一，上半年累計銷量為2700輛，平均每月僅賣出450輛。而小米汽車月均銷量已破萬，7月甚至超越特斯拉Model 3，躍居純電動轎車銷售冠軍。

中國汽車業嚴重內捲之際，徐繼業砲轟雷軍後，內容被截圖流傳到網上引發瘋傳熱議。

極越汽車執行長夏一平隨即發布全體員工信通報處罰，強調徐繼業這段言論並不代表公司觀點，更不符合極越的價值觀。「我責成公司相關部門對其進行嚴厲批評，並進一步要求各位嚴守公司傳播紀律，不妄議友商、不散播與公司價值觀相違背的言論。」

夏一平還稱，「我們每一個奔赴在造車征程上的創業者、每一家為中國新能源汽車崛起而奮鬥的企業，都是為之不易和值得尊敬的」。

隨後，徐繼業在微信朋友圈轉發公司對他的批評，表示自己確實應該被批評和自我反省，「立此存照，以此為戒」。

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徐繼業還請求媒體記者帶個話給小米公關，表示他已經使出洪荒之力在降低這個事情的影響了，「求放過」。

雷軍昨天回應虧錢造車說，因為小米汽車還在投入期剛剛開始，他覺得財務表現還是不錯的。小米在智慧汽車等創新業務投入了18個億，等到了一定規模，他相信很容易打平，「大家不用替我們焦慮」。同時他也表示，「做車確實是挺不容易的」。（編輯：楊昇儒/呂佳蓉）1130823