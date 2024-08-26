中國餐飲最慘上半年 有巨頭淨利暴跌133倍

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（中央社記者周慧盈北京26日電）北京鼎泰豐今天宣布關閉14家門店引發震撼，陸媒報導，中國餐飲人上半年最大感受是個 「難」字，有餐飲巨頭淨利潤暴跌133倍成虧損，餐飲業步入微利時代，「遍地黃金」不再。

受到大環境以及公司董事會對營業執照到期是否展延意見不一的影響，北京鼎泰豐宣布10月31日前關閉北京、天津、青島、廈門、西安等城市共14家分店。

北京鼎泰豐關閉分店的消息引起廣泛關注， 餐飲業自疫情以來經營的艱難也再度成為話題。

餐飲行業媒體平台「餐觀局」日前就曾報導，對中國餐飲人來說，今年上半年最大感受是「難，太難了」，因為疫情雖已遠，封控、禁止餐廳內用等政策也不再，餐飲業卻依然陷入集體大潰敗。

數據顯示，今年上半年逾百萬家餐飲門店倒閉，幾乎趕上去年全年數據，更是2022年全年餐飲註銷門市數量的兩倍。無數餐飲業者賠光血本，最後只能黯然退場，「活下去」再次成為全體餐飲人的吶喊。

除了餐飲小品牌在困頓中掙扎，大型餐飲品牌日子也不好過，茶飲「奈雪的茶」預計虧損人民幣4.2億元（約新台幣18.5億元）至4.9億元；連鎖餐企「呷哺呷哺」至少虧損2.6億元；咖啡巨頭瑞幸咖啡利潤也比去年同期下滑50%。

對於餐飲業的困境，報導引述分析說，「稅費社保工資等都在上升，但價格在下降，利潤也在下降，本該來的旺季不旺」。

報導根據代表性上市大型餐企發出的財報指出，除了達美樂中國、全聚德、百勝中國等少數幾家，其他大型餐企都處於利潤下滑狀態，「情況可謂相當慘烈」，其中利潤跌幅最多的是呷哺呷哺，截至6月30日為止的今年前6月，據未經審核綜合管理帳目的初步評估，預期收入約為24億元，年減15.9%；淨虧損約2.6億元至2.8億元之間，相較去年同期淨利潤212萬元，淨利潤暴跌近133倍。

就連去年新開近萬家門店、今年截至7月也展店5128家的瑞幸咖啡，上半年財報淨收入高達146.81億元，年增38%，營收大幅增長，淨利潤卻僅約7.88億元，相比去年同期下滑50%，典型的「增收不增利」。

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對於上市餐企陷入虧損的原因，報導說，一方面是持續的價格戰導致利潤受到壓縮，另方面是劣勢品牌/門店被擠壓，大型餐企不得不壯士斷腕關店止損，導致利潤巨額下滑。在這兩個原因夾擊下，導致今年上半年上市餐企業績的慘不忍睹。

報導表示，隨著價格戰持續，中國餐飲業已步入微利時代，「遍地黃金」的時候已然過去，而且正如一些業者所分析，價格戰浪潮還遠未衝到最高點，「往後的日子還可能更難」，寒意逼人背景下，即使是上市的大型餐企也難逃市場洗禮。（編輯：張淑伶）1130826