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陸企美團推無人機搶客 港人下單後深圳取貨

2024/10/24 17:29
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（中央社記者張謙香港24日電）中國大陸外賣平台美團昨天在深圳福田口岸開通無人機送外賣及其他「空投」服務。據報導，美團提供港人特別服務，港人在香港或深圳境內可用電話下單，之後到福田口岸航線點取貨。

根據明報今天報導，美團的無人機福田口岸航線是中國首條設在口岸區域的常態化無人機配送航線，航線昨天開通後，往來港、深之間的旅客可以在口岸附近叫外賣或享受其他「空投」服務，下單後最快10分鐘即可在指定降落點取貨。

美團表示，港人前往深圳前或在深圳回港前，都可用美團的應用程式提前下單，新航線支持香港手機號碼下單及取貨，顧客可用微信港幣錢包（WeChat Pay HK）異地下單，以港幣支付。

行政長官李家超本月中公布年度施政報告時已提出發展無人機等低空經濟，其後有本地外賣公司表示，正研究用無人機投入外賣服務。

與大陸相比，目前香港對無人機管制較嚴格，更遑論用無人機送外賣或送貨服務。（編輯：謝怡璇）1131024

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