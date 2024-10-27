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上海管制萬聖節變裝活動 巨鹿路等地出現大量警力

2024/10/27 15:41（10/28 10:42 更新）
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萬聖節將至，上海巨鹿路與鄰近的富民路、長樂路都出現大量的警察，管制相關萬聖節活動。中央社記者吳柏緯上海攝 113年10月27日
萬聖節將至，上海巨鹿路與鄰近的富民路、長樂路都出現大量的警察，管制相關萬聖節活動。中央社記者吳柏緯上海攝 113年10月27日
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（中央社記者吳柏緯上海27日電）上海今年嚴加管制萬聖節變裝活動，其中以酒吧聞名的巨鹿路尤為嚴格，近兩日出現大批警力，看到變裝的民眾則一律勸返。部分民眾轉往愚園路、中山公園一帶慶祝，甚至有人建議可以到鄰近的杭州過節。

2023年上海在萬聖節期間，各地舉行變裝活動，其中「巨鹿路萬聖節」活動的規模大而且帶有不少創意，加上巨鹿路與鄰近的富民路、長樂路所組成的「巨富長」是以酒吧、夜生活聞名的街區，不少上海人，甚至是外省市的民眾，期待今年到巨鹿路朝聖萬聖節變裝活動。

今年萬聖節將至，然而從25日開始在巨鹿路等地都出現了大量的警察，部分路段甚至架起圍欄，雖然不到封路，但是「見警率」相當高。若是有人裝扮出現在管制區，警察便會上前驅離。

26日晚間，中央社記者實地走訪巨鹿路一帶，發現從附近的陝西南路一帶就開始出現警察、保安站崗，越靠近巨鹿路，警察與警車的數量越來越多。在幾個主要的路口，警察除疏導交通外，也不斷提醒不要在路口逗留。

實際進入巨鹿路後可以發現，路邊圍起了柵欄，且並非所有的店家都進行萬聖節布置，現場偶有零星的民眾想要裝扮「闖關」，但隨即被警方驅離，整條路上缺少了過節的氣氛。

一名當地的酒吧業者無奈向中央社表示，「去年相當熱鬧，跟今年差異相當大，主要還是怕亂吧！」

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在巨富長街區一帶受到嚴格管制後，26日晚間變裝上街過節的民眾則轉往愚園路與鄰近的中山公園，由於湧入中山公園的人潮過多，官方26日深夜於微信公眾號發布公告稱「因內部調整，27日下午2時起閉園」。

這兩日，在中國的社群平台微博、小紅書上出現不少評論，認為「巨鹿路萬聖節」是上海的一大特色，也展現了上海的活力與創意，過多的限制反而讓這個節日失去了意義。在巨鹿路、中山公園接連受到管制後，有民眾在社群平台上詢問「今晚哪裡過萬聖」，有些評論建議可以轉往杭州，稱今年杭州節日氣氛更濃，而且從上海搭高鐵前往杭州也不遠，目前「杭州萬聖節」也已登上微博熱搜。（編輯：周慧盈）1131027

上海巨鹿路管制萬聖節變裝，現場偶有零星的民眾想要裝扮進入，但隨即被警方驅離。中央社記者吳柏緯上海攝 113年10月27日
上海巨鹿路管制萬聖節變裝，現場偶有零星的民眾想要裝扮進入，但隨即被警方驅離。中央社記者吳柏緯上海攝 113年10月27日
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