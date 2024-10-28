本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
看懂移民為何成美國大選魔王級議題 吃狗論謠言背後是邊境危機
首頁 / 兩岸

中國鋼協：前3季行業利潤年降56% 應防內捲式競爭

2024/10/28 15:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北28日電）中國鋼鐵工業協會表示，今年前3季重點統計鋼鐵企業利潤總額年降56.39%，經濟效益明顯下滑是全行業面對的問題，應防止「內捲式」惡性競爭。該會又指今年前3季中國累計出口鋼材年增21.2%，針對中國鋼鐵的國際貿易壁壘正加速構建。

據中國鋼鐵工業協會官網，該協會2024年第3季訊息發布會25日在北京召開，鋼協黨委副書記、副會長兼秘書長姜維表示，經濟效益明顯下滑是全行業目前面臨的最直接問題，問題在需求方面，也是「內捲式」惡性競爭帶來的惡果。「內捲式」惡性競爭不止，行業整體的健康可持續發展就無從談起。

姜維表示，企業要認清當前形勢與以往下行週期相比的特殊性和嚴峻性，理性面對鋼鐵發展階段的調整，以實際行動落實中共中央此前提出的防止「內捲式」惡性競爭要求，認真踐行「三定三不要」（沒有訂單不生產、低於成本不銷售、不付款不發貨）經營原則，共同自律，維護市場穩定、提高經濟效益、降低經營風險。

姜維披露了鋼鐵業的生產經營狀況。他表示，據中國國家統計局的數據，今年前3季，全國累計生產粗鋼7.68億噸，年降3.6%，表觀消費量（產量加上淨進口量）6.88億噸，年降6.2%。

今年前3季，中國累計出口鋼材8071萬噸，年增21.2%，但出口均價每噸770美元，年降21.6%，比同期國內鋼材均價高39.5%。

今年前3季，重點統計鋼鐵企業利潤總額人民幣289.77億元，年降56.39%。

姜維表示，針對中國鋼鐵產品的國際貿易保護主義抬頭跡象明顯，多種形式貿易壁壘加速構建，鋼材出口面臨的風險挑戰正在累積。

他說，當前鋼鐵市場新的供需動態平衡基礎尚未形成，市場稍有好轉業界就衝動生產，只會加劇供需矛盾，最終打壓價格、再次陷入「越產越虧、越虧越產」的困境。

他呼籲行業加強自律，防止「內捲式」惡性競爭，加快研究推進產能治理和聯合重組。

中國房地產市場疲軟導致國內對鋼鐵需求減少，大量鋼鐵轉為出口，引與中國與一些國家的貿易磨擦，如土耳其和印尼等國家已對中國鋼鐵產品徵收反傾銷稅，防止廉價的中國鋼鐵湧入損害當地製造業的利益。（編輯：陳鎧妤/張淑伶）1131028

#中國
#中共
#中國國家統計局
姜維
抑制產能過剩 中國暫停新增鋼鐵產能
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：