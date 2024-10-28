中國鋼協：前3季行業利潤年降56% 應防內捲式競爭

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（中央社台北28日電）中國鋼鐵工業協會表示，今年前3季重點統計鋼鐵企業利潤總額年降56.39%，經濟效益明顯下滑是全行業面對的問題，應防止「內捲式」惡性競爭。該會又指今年前3季中國累計出口鋼材年增21.2%，針對中國鋼鐵的國際貿易壁壘正加速構建。

據中國鋼鐵工業協會官網，該協會2024年第3季訊息發布會25日在北京召開，鋼協黨委副書記、副會長兼秘書長姜維表示，經濟效益明顯下滑是全行業目前面臨的最直接問題，問題在需求方面，也是「內捲式」惡性競爭帶來的惡果。「內捲式」惡性競爭不止，行業整體的健康可持續發展就無從談起。

姜維表示，企業要認清當前形勢與以往下行週期相比的特殊性和嚴峻性，理性面對鋼鐵發展階段的調整，以實際行動落實中共中央此前提出的防止「內捲式」惡性競爭要求，認真踐行「三定三不要」（沒有訂單不生產、低於成本不銷售、不付款不發貨）經營原則，共同自律，維護市場穩定、提高經濟效益、降低經營風險。

姜維披露了鋼鐵業的生產經營狀況。他表示，據中國國家統計局的數據，今年前3季，全國累計生產粗鋼7.68億噸，年降3.6%，表觀消費量（產量加上淨進口量）6.88億噸，年降6.2%。

今年前3季，中國累計出口鋼材8071萬噸，年增21.2%，但出口均價每噸770美元，年降21.6%，比同期國內鋼材均價高39.5%。

今年前3季，重點統計鋼鐵企業利潤總額人民幣289.77億元，年降56.39%。

姜維表示，針對中國鋼鐵產品的國際貿易保護主義抬頭跡象明顯，多種形式貿易壁壘加速構建，鋼材出口面臨的風險挑戰正在累積。

他說，當前鋼鐵市場新的供需動態平衡基礎尚未形成，市場稍有好轉業界就衝動生產，只會加劇供需矛盾，最終打壓價格、再次陷入「越產越虧、越虧越產」的困境。

他呼籲行業加強自律，防止「內捲式」惡性競爭，加快研究推進產能治理和聯合重組。

中國房地產市場疲軟導致國內對鋼鐵需求減少，大量鋼鐵轉為出口，引與中國與一些國家的貿易磨擦，如土耳其和印尼等國家已對中國鋼鐵產品徵收反傾銷稅，防止廉價的中國鋼鐵湧入損害當地製造業的利益。（編輯：陳鎧妤/張淑伶）1131028