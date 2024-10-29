傳中國擬發行10兆人民幣債券救經濟 若川普當選將加碼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社北京29日綜合外電報導）路透社引述兩名消息人士指稱，中國擬於下週批准在未來幾年增發逾10兆人民幣債券，重振中國脆弱的經濟，若川普贏得美國大選，預計北京可能宣布更強而有力的財政刺激方案。

路透社獨家報導，消息人士指出，中國全國人大常委會將於11月4日至8日舉行會議，希望於會議最後一天通過新的財政刺激方案，包括發行價值6兆人民幣債券，部分資金將透過特別主權債券籌集。

消息人士表示，這些價值6兆人民幣債券將在3年內（含2024年）發行以籌集資金，籌得的資金主要用於幫助地方政府應對隱性債務風險。

消息人士提及，預計中國全國人大常委會也將全數或部分批准在未來5年內，發行價值達4兆人民幣的專項債券，用於購買閒置土地和房產，此為最新財政刺激方案的一部分。

中國全國人大常委會召開會議的時機，適逢美國11月5日總統大選當週，消息人士表示，這使北京擁有更大的彈性，可以根據選舉結果調整財政刺激方案，包括總規模。

這兩名消息人士指稱，如果共和黨候選人川普（Donald Trump）贏得第2個總統任期，北京可能宣布更強而有力的財政刺激方案，預計川普重返白宮將加劇中國面臨的經濟逆風。

川普近期民調支持率上升，使民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris）失去許多先前的優勢。川普矢言，若當選將對中國商品課徵60%關稅。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1131029