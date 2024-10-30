芬蘭總統與習近平會面 稱中歐需避免貿易爭端升級

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（中央社台北30日電）芬蘭總統史塔布於28日至31日訪問中國，並在昨日下午與中國國家主席習近平會晤。史塔布表示，歐中經濟緊密相聯，「脫鉤斷鏈」、「新冷戰」不符合任何一方利益。他還對媒體指出，中歐需要避免陷入關稅升級、貿易爭端加劇的惡性循環之中。

新華社報導，29日下午，習近平與芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）舉行會談。習近平指出，中芬建交以來始終友好相處、互尊互信，樹立了國與國之間超越歷史、文化、制度差異，平等交往的典範。

習近平還表示，中方願與芬方進一步擴大人文交流，決定將芬蘭列入單方面免簽政策範圍。

根據新華社，史塔布表示，今次是他就任總統不久後訪中，時隔14年再次與習近平會面。歐中經濟緊密相聯，「脫鉤斷鏈」、「新冷戰」不符合任何一方利益。芬方願為推動歐中關係順利發展發揮積極作用。

雙方還就俄烏戰爭和以巴衝突等問題深入交換意見。

另外根據澎湃新聞報導，史塔布在記者會上表示，與習近平長達個多3小時的會晤中，雙方就雙邊關係、芬中貿易、合資企業發展，以及國際地區安全問題進行了「極具建設性、非常開放和非常坦誠的對話」。

針對歐洲對中國電動車加徵關稅一事，史塔布表示芬蘭投棄權票。史塔布進一步表示，「中俄關係會影響中歐關係，而歐盟對中國來說是世界最大的內部市場之一。所以我們需要避免陷入關稅升級、貿易爭端加劇這樣的惡性循環之中，營造公平競爭的環境，而這也正是當前雙方談判的焦點。」

歐盟已在當地時間29日宣布對中國進口電動車正式開徵最高35.3%的反補貼稅至少5年，合計一般關稅後最高將達45.3%。歐中仍持續協商最低進口價格等解決方案，中方希望愈快談妥愈好，但歐盟強調協商無期限。（編輯：廖文綺/陳鎧妤）1131030