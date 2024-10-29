福建對台新政策 為台灣民眾開立證券戶提供便利

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京29日電）中國大陸福建省今天公布最新一批對台政策措施，涉及4個方面17條，其中包括為台灣民眾開立證券帳戶提供便利，以及鼓勵台灣護理人員在福建就業。

陸媒福建日報報導，福建省政府新聞辦公室29日召開記者會，福建省台辦在會上發布福建貫徹落實「中共中央、國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見」（下稱「意見」）第三批「惠台利民」政策措施，共有4個方面、17條。

4個方面涉及推進對台金融合作、支持台灣民眾到福建發展、擴大對台司法服務，以及進一步便利在福建生活旅遊。

在推進對台金融合作方面，「意見」提出，將為台灣民眾提供開立證券帳戶便利服務。在興業證券、華福證券設置30個台胞專櫃，同步在公司官網等設置台胞專欄，展開線上線下服務。

「意見」也提出，做好台資企業上市培育服務。依託廈門兩岸股權交易中心，面向台資企業展開融資路演、股權激勵等37項資本市場專案對接，為擬上新三板的台資企業提供一對一服務。

在支持台灣民眾到福建發展方面，支持在福建的台灣民眾參加大陸國家醫師資格考試。在台灣尚未取得行醫資質，其學歷經過大陸國家教育部留學服務中心認證的，在福建省符合條件的醫院工作實踐滿一年並考核合格的，可以在福建報名參加大陸國家醫師資格考試。

另外，漳州市5年內針對台灣護理人員每年提供240個職位。入職的台灣護理人員可根據在台灣獲得學歷情況享受人民幣3000至4000元（下同，約新台幣1萬3500至1萬8000元）的入職獎補；可根據在台灣養老服務機構工作年限、技能等級享受每年1000至1萬元的在職獎補。

在歡迎台灣民眾赴福建旅遊方面，「意見」提出，鼓勵暢遊媽祖故里，台灣民眾到湄洲島旅遊可以20元購買輪渡往返船票，免費遊覽湄洲島上景點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

其次，台灣民眾赴莆田市內九鯉湖等4個景區遊覽享受免收首道門票。設立台胞遊大武夷引客獎，對旅遊市場主體組織台灣民眾遊客到南平旅遊，分別對年度引入遊客人數前三名給予一次性8萬元、5萬元、3萬元獎勵。

賴清德總統10日發表任內第一次國慶演說後，中國大陸對台持續軟硬兼施。共軍東部戰區14日舉行「聯合利劍-2024B演習」圍台軍演後，15至16日中共總書記習近平隨即到福建考察，並數度強調兩岸融合發展。（編輯：楊昇儒）1131029